Promete senadora el fin de la reforma educativa

Antares Vázquez aseguró frente a maestros del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación en Guanajuato para realizar el cambio de régimen y la transformación profunda de la vida pública

Cuca Domínguez

Salamanca.- “La reforma educativa va para abajo”, les aseguró la senadora Antares Vázquez a los maestros del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación en Guanajuato (MDTEG), con los que se reunió. Los docentes encabezados por Martín Martínez y Vicente Díaz Quiñones, explicaron su preocupación a la senadora, la que reiteró que se exterminará la reforma educativa.

La legisladora destacó que no solo se está impulsando un cambio de maquillaje, hemos hablado desde hace mucho tiempo del cambio de régimen y éste implica la transformación profunda de la vida pública de éste país; ganamos la elección, pero sí no quiere decir que ya se cambió el país, porque efectivamente la transformación será intensa y esto no ha comenzado, precisó.

Por lo que respecta a la reforma educativa, dijo que Andrés Manuel López Obrador, lo dijo bien claro cuando vino a León; dijo derogar, cancelar, o lo que sea para exterminar la reforma educativa y eso ya está muy claro, precisó.

El dirigente de este movimiento en la entidad, Vicente Díaz Quiñones, destacó que la reunión con la senadora se da luego de que formará parte del consejo de la Comisión Nacional de Educación, lo que posibilita que el Movimiento Democrático de la Secretaría de Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregue las propuestas de manera directa para que vayan teniendo un panorama más amplio cuándo haya la discusión en esta comisión, en el senado de la República y que tenga los fundamentos para poder debatir con la gente que tenga que hacerlo para que la propuesta educativa de un nuevo modelo alternativo vaya saliendo de esta comisión nacional de educación.

Por ello este acercamiento se considera crucial, fundamental, porque de viva voz escuchó la inquietud del movimiento democrático de la entidad y los planteamiento se hicieron, diciéndole que efectivamente estamos convencidos de que debe de haber una transformación en el hecho educativo y en todos los aspectos sociales y que estarán muy al pendiente de lo que vaya aconteciendo en el aspecto de la educación, dijo.

Precisó que no solo basta con decir que se va a abrogar la reforma educativa, si no que la CNTE va a estar muy al pendiente de que así sea y que entrando Andrés Manuel López Obrador, se abra la mesa de negociación con los trabajadores de la educación y se va avanzando en la interlocución con la gente que va a estar tomando las decisiones en cuanto a la abrogación de la “nefasta y mal llamada reforma educativa”.

AL