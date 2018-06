Promete Paloma un gobierno ciudadano

La candidata del PRD a la alcaldía capitalina afirma que se alejará de los grupos de poder

Guanajuato.- Paloma Robles Lacayo, candidata del PRD a la Presidencia municipal capitalina, denunció a los grupos de poder y malos funcionarios que han manejado la ciudad durante años y de los cuales se desmarcará cuando llegue al cargo, durante su participación en el debate entre los siete candidatos que llevó a cabo un canal de cable local.

“Guanajuato ha sido gobernado por intereses económicos y políticos, pero no por la ciudadanía; es necesario que gobierne la ciudadanía”, señaló. “Si la Dirección de Servicios Municipales no funciona, es por el sindicato. Si no podemos sacar esa inmundicia de funcionarios municipales, entonces cambiemos de funcionarios”, comentó.

En cuanto a administración pública y buen gobierno, le interesa garantizar la autonomía de la Contraloría, para que sus dictámenes no tenga que autorizarlos nadie más que el titular.

“Que gobierne el mérito y para ello abriremos una convocatoria pública”, anunció. Dijo que abrirá el sábado ciudadano y no el lunes, porque ese día nadie va. Añadió que estarán presentes ella misma y los directores de área. “Hoy necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia”, proclamó Robles Lacayo.

“No habrá una decisión del gobierno donde no se privilegie a los ciudadanos. Daremos prioridad a los constructores locales”, expuso Robles Lacayo, quien dio a conocer que tiene 35 años de edad, lo que la hace la candidata más joven a la alcaldía entre los siete aspirantes.

Defiende recaudación en Museo de Momias

Por otro lado, destacó que cuando llegó a la dirección del Museo de las Momias, en octubre de 2015, los ingresos eran de 25 millones de pesos, pero cuando dejó el cargo, en marzo pasado, éstos habían ascendido a 32 millones.

Lamentó que hoy Guanajuato se caracterice por grafiti y basura. “Esa basura que nos llena el alma de vergüenza, se genera en nuestra casa. Hoy necesitamos el reuso y el reciclaje y mi gobierno lo promoverá”, dijo, por lo que se comprometió a clausurar el tiradero actual, a cuidar el agua y crear humedales.

También prometió que estimulará la movilidad y la vida ciclista, y ofreció protección a la diversidad cultural.

