Promete Navarro zapatos para estudiantes de primaria en septiembre

Con el objetivo de reforzar y promover valores, se realizó el foro ‘Valor Familiar’ donde hubo dinámicas para fomentar valores, y donde el alcalde recordó su promesa de campaña

María Espino

Guanajuato.- Con el objetivo de reforzar y promover valores en las familias capitalinas, el DIF municipal en coordinación con gobierno del estado realizó el foro ‘Valor Familiar’, dirigido a padres de familia, en donde se impartieron charlas encaminadas a la educación familiar sustentada en valores a fin de formar a las nuevas generaciones y hacer personas de bien.

El alcalde refrendó su compromiso de entrega de zapatos gratuitos para alumnos de primaria, reiteró que es un hecho incluso precisó que son 22 mil 800 niños de 117 escuelas primarias públicas los que fueron seleccionados para ser favorecidos con esta acción en la que se ejercerán aproximadamente 3.6 millones de pesos.

Mencionó que son niños de comunidades rurales y de las colonias más pobres los que se verán favorecidos con la entrega del calzado, la cual fue una promesa de campaña y aseveró que así irá cumpliendo todas y cada una de esas promesas.

“Se darán antes de que comience el nuevo ciclo escolar. Lo que prometimos en campaña lo vamos a cumplir… entrega anual y se beneficiará principalmente a niños de comunidades rurales”.

A este evento, que se realizó en la Plaza de la Hermandad, acudieron aproximadamente 400 padres de familia provenientes de colonias populares, participaron en las dinámicas de autoconocimiento e integración que se desarrollaron para fomentar el respeto, la generosidad y la responsabilidad, entre otros valores.

Valor Familiar

Como parte del foro se explicaron los beneficios de la Escuela para Madres y Padres; del programa de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal y del Centro Gerontológico del DIF local, entre otros modelos de apoyo institucional.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña, durante su intervención en el acto inaugural, exhortó a los padres y madres de familia a trabajar por la solidez del núcleo familiar con pilares como el cariño y el diálogo a fin de construir una sociedad sólida y positiva.

“Si tenemos familias sólidas que están al pendiente de sus hijas e hijos, tendremos menos temas de inseguridad o violencia”, manifestó el munícipe y aplaudió la exigencia de “papás y mamás que se preocupan por platicar con sus hijos e hijas y cuando hay amor en la familia y la casa se puede construir una mejor sociedad”.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Samantha Smith Gutiérrez, invitó a la gente a sumarse al trabajo en comunidad con prácticas positivas que inspiren a la ciudadanía en general a también ser mejores, además comentó “lo que no se enseña con el ejemplo es muy difícil cambiarlo (…) hagamos una ciudad más fuerte recogiendo basura y no generándola, cuidando nuestro entorno y no rayándolo”.

AL