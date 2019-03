Promete Huett análisis criminológico en cada municipio

La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana insiste que la ciudadanía debe denunciar, porque aquel robo ‘que no ocurre’ queda nada más en el agravio a la víctima

Jessica De La Cruz

León.- La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López, dijo que se estará trabajando en un análisis criminológico en cada uno de los municipios en donde han aumentado los atracos, ya que no es lo mismo la operatividad de la incidencia delictiva en León, a la que se está propiciando en Celaya por el robo de vehículos con violencia, en donde deja mucho la responsabilidad al ciudadano ya que si no se denuncia, no se pude dar el debido seguimiento.

“En el caso de Celaya lo que traemos detectado un poco más es el robo de vehículo con violencia mismos vehículos que como ustedes saben… ya sabemos dónde los estamos recuperando o a que organización delictiva los están asegurando. Implica insisto un análisis criminológico, trabajar con los municipios, pero también le solicitaría a la ciudadanía el tema de denunciar, porque aquel robo que no ocurre queda nada más en el agravio a la víctima pero no se hace del conocimiento de la autoridad”, comentó Huett.

A este mismo tema la comisionada argumentó que se tienen un tema estratégico contra aquellas personas que incurren al delito pero recae todo el peso sobre la denuncia del ciudadano porque si es víctima de una extorsión o de algún tema en particular y no se realiza la denuncia, ellos como autoridad se queda en una nota de periódico y se va a la cifra negra, es decir, no existen carpetas de investigación por cualquier tipo de atraco o violencia que se haya suscitado.

Por ahora, Sophia Huett dijo que han recuperado más de 100 vehículos a organizaciones delictivas tan solo en la ciudad de Celaya.

