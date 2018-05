Promete Arrendondo hacer más proyectos

El candidato del PAN visitó una empresa materialista; dijo que aún falta trabajo por llegar a las 200 colonias y 100 comunidades

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El candidato a la Presidencia Municipal de Salamanca por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Arredondo Muñoz, se reunió con un grupo de trabajadores de una empresa materialista, para exponer el trabajo realizado durante su gestión como presidente municipal y los proyectos a los que les darán continuidad de ganar las próximas elecciones.

‘Toño’ Arredondo platicó con los trabajadores sobre los proyectos que se han realizado durante más de dos años al frente de la Presidencia Municipal de Salamanca, lo que le impulsó a postularse nuevamente para estar al frente de la administración y con el apoyo de su partido.

Destacó la mejora de vialidades con pavimentaciones en las colonias de la zona sur, la avenida Comunicación Norte, la avenida Sol que conectará al libramiento carretero Salamanca-Celaya, la avenida del Trabajo y la avenida Hidalgo, además de los puentes que brindan mayor seguridad a los salmantinos, como el puente de Mancera, el puente de Santiaguillo de García que evita que los habitantes de esa zona tengan que cruzar el río Lerma en una improvisada lancha, así como el puente en Loma de Flores.

“Los hechos hablan del trabajo que he estado realizando, por eso me atrevo a pedir su voto, porque soy un hombre que no me he quedado sentado en un escritorio, he tocado puertas en el Gobierno del Estado, en México, en Pemex, en la Cámara de Diputados, donde sea que se puedan conseguir recursos para el beneficio del municipio y por supuesto de los salmantinos”.

Dijo que a pesar de los proyectos que se han realizado aún falta mucho para hacer llegar lo necesario a las más de 200 colonias y 100 comunidades con las que cuenta el municipio, y hay temas que ya están encaminados, “por eso les pido que trabajemos en conjunto, de verme favorecido con su voto podremos lograr más cosas, señaló.

E/MEJZ*