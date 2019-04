Promete AMLO desarrollo con transístmico, que “fue aceptado”

El Istmo será una “cortina de desarrollo” a través del tren que conectará los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de Coatzacoalcos, y cuya consulta ciudadana fue completamente positiva, a su decir

Notimex

Juchitán.- El Istmo de Tehuantepec será una “cortina de desarrollo”, a través del tren que conectará los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y de Coatzacoalcos, en Veracruz, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la presentación de los Programas Integrales de Bienestar.

Durante su visita en la que también se anunció el Programa de Reconstrucción para la entidad, debido a los daños por los sismos de 2017 y 2018, afirmó que su gobierno no dejará sola a esta región, a donde ofreció acudir de visita cada tres meses para supervisar el avance de los programas sociales y de desarrollo, y adelantó que se creará una zona económica especial, en la cual se incrementarán los salarios.

El presidente López Obrador aseguró que ya se realizó la consulta informada a los pueblos de la zona para el establecimiento del tren del Istmo e incluso preguntó a los presentes si estaban de acuerdo con el proyecto, en el cual se cuidará el medio ambiente y no se despojará de sus tierras a ninguna persona.

Criticó a sus adversarios “conservadores fifí”, a quienes no les importa no les importa el medio ambiente, o los niños. El mandatario pidió ya no politizar “ya chole con los pleitos, hay que unirnos todos”. También criticó a las pesadas administraciones, opinó que antes el Gobierno federal no estaba para beneficiar al pueblo, sino que era “un facilitador para el saqueo, para la tranza, para la corrupción”.

El Ejecutivo federal aseguró que la economía va bien, con una inflación relativamente baja, aumento en la recaudación de impuestos debido a que la gente confía más en el gobierno y, sobre todo, el tipo de cambio del peso mexicano se ha fortalecido: “El viernes pasado, el peso mexicano se colocó como la moneda que más se fortaleció entre los países emergentes”, señaló.

AL