Prohibirá Irapuato a comercios el uso de popotes y unicel

A partir del año 2020 los negocios deberán recurrir a empaques hechos con otros materiales; la ciudad fresera se une a un movimiento mundial en pro del medio ambiente

Nayeli García

Irapuato.- Las bolsas de plástico, los popotes y el unicel representan hasta el 18 por ciento de los residuos que llegan al relleno sanitario, pero también son encontrados en los ríos, baldíos y alcantarillas, por lo que el próximo año quedará prohibido su uso en los negocios de la ciudad.

El director de Medio Ambiente, Gonzalo Guerrero Guerrero comentó que en el reglamento de medio ambiente, además de las bolsas de plástico de arrastre, también está incluida la prohibición del uso de popotes a partir del primero de enero del 2020 y los contenedores de unicel a partir del 1 de julio de ese mismo año.

“Estos residuos no son reciclables y se busca reducir su utilización, durante el proceso de generación se encuentran este tipo de residuos en sitios no adecuados, como en alcantarillas, baldíos, áreas abiertas, ríos y zona en donde no debe de existir “, comentó Gonzalo Guerrero.

Con estas medidas Irapuato se suma a los movimientos nacionales de protección al medio ambiente, ya que la generación de estos residuos representa un problema grave para el planeta, destacó el director, quien dijo que también se pretende hacer conciencia entre la ciudadanía para ya no utilizarlos y ver alternativas de los mismos.

“La bolsa de plástico y el unicel son de difícil manejo y casi nulo reciclaje, en el caso del unicel el 90 por ciento de su composición es aire y es poco redituable, y la intención en este caso de la Administración Pública de Irapuato es apostar a una mayor sustentabilidad en el tema de comercio y servicio”, señaló.

Quedará prohibido el uso de estos materiales y la venta de los mismos, al momento de vender u ofrecer algún servicio, según señala el reglamento de Medio Ambiente.