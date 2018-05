Prohibido construir puente en Marfil, INAH

En conferencia de prensa Pérez Pérez explicó que se trata de un camino que data de 1767; no hay duda que es un monumento histórico

María Espino

Guanajuato.- Hoy durante la Comisión de Desarrollo Urbano el inspector del Instituto Nacional de Antropología e Historia Juan Pérez Pérez, de la oficina ubicada en el municipio de Guanajuato, manifestó que el antiguo camino a Marfil en donde realizaban la construcción de un puente es un monumento histórico por lo que esta prohibido emitir, al menos por ahora autorizar cualquier tipo de permiso para la construcción.

El inspector del INAH explicó que se trata de un camino cuya construcción data de 1767, con el cual se sustituyó el antiguo camino de entrada a Guanajuato que da, “ a un camino de mulas”, que conectaba con el puente Jalapita, conocido ahora como puente Malboro, para llegar a Marfil cruzando por la hacienda de Panuco y recorriendo San Gabriel de Barrera, por lo cual reiteró que se trata de un monumento histórico y ante la facultad del INAH queda prohibido que se intervenga.

Hizo hincapié, “No hay duda es un monumento histórico que se hace paralelo al ‘camino de mulas’ que va de la hacienda del Panuco a San Gabriel de Barrera, que antes funcionaba como camino peatonal… no hay duda de que es un monumento histórico dejémonos de rodeos, ver si es el original o no, simplemente es un monumento histórico”.

Durante dicha comisión se revisó el expediente a la construcción del puente y determinaron que hacia falta algunos documentos necesarios para que se pudiera emitir la aprobación, aparte de que el permiso que se entregó con agua ya caducó y ventilaron que pese a que dicho autorización estaba vencida, la dirección de desarrollo urbano municipal entregó para que se construyera.

Acordaron solicitar que se recabe la información que falta y se presente en la próxima reunión de esta comisión, la cual sea el siguiente lunes para nuevamente revisar el asunto, destacaron que la clausura de la obra continuará por tiempo indefinido hasta que se aclare y se tenga toda la documentación que hace falta.

Entrevistado por separado Pedro Ayala, director de proyección y vigilancia municipal al cuestionarle por qué emitieron este permiso sin tener la documentación necesaria y sabiendo que se trata de un sitio de valor histórico simplemente contestó que no estaba contemplado, no tenían conocimiento de ello y que la entrega de cualquier permiso de otra dependencia es responsabilidad exclusiva de ellos y no de desarrollo urbano.

