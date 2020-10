Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que la medida de prohibir la venta de quesos y yogures por incumplir con las Normas Oficiales Mexicana se debe a que “tenemos que cuidar la salud del pueblo”.

“Hay que buscar que se informe sobre esto. Diálogo siempre. No es el propósito perjudicar a las empresas, pero tenemos que cuidar la salud del pueblo. Hay mucho fraude. No usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos”, dijo el mandatario.

“Hay muchos productos químicos, adulterados y eso hay que cuidarlo. Todo lo que son productos chatarra, por eso el nuevo etiquetado. Ya no es con moche. Tienen que ser productos de buena calidad y, al mismo tiempo, no perjudicar a las empresas, además de no generalizar. No todo es ambición al dinero y la utilidad”, añadió.

El pasado martes la Secretaría de Economía junto con la PROFECO dijeron que “para evitar el engaño a los consumidores mexicanos se prohíbe la comercialización de más de 20 productos denominados como ‘queso’ de 19 marcas y 2 productos denominados como ‘yogur natural’.

La decisión fue calificada como “histórica” por parte de los funcionarios, aunque hubo inconformidad por parte de las empresas afectadas.

Obrador respaldó la sanción y expresó que antes “el neoliberalismo implicaba cero regulación. Era como la libertad del zorro en el gallinero”.

Con información de Forbes

