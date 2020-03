Prohíben permisos para fiestas en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- El Gobierno Municipal prohibió la emisión de permisos para todo tipo de eventos masivos o fiestas en bardas, dio a conocer el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

El presidente municipal señaló que se tienen que tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio, por lo que no tiene caso que haya aislamiento y las escuelas no den clases cuando la ciudadanía está solicitando permisos para eventos en bardas y privados, así como fiestas patronales, las cuales no se podrán realizar

Dijo que la Dirección de Fiscalización ya tiene la indicación de no dar este tipo de permisos, sin embargo en el tema de los bares y antros aún no se emite ninguna disposición al respecto, pues no se quiere afectar la economía.

No obstante algunos centros nocturnos ya también se sumaron a estas medidas, pues se advierte que en semana santa se pase a una situación más crítica por el problema del coronavirus.

En cuanto a los apoyos a los negocios, como sucede en otros países, dijo que compete al presidente Andrés Manuel López Obrador tomar esa determinación y ofrecer ese tipo de apoyos.

LC