Prohíben bolsas de plástico y habitantes se lo toman con ingenio

Los usuarios han tomado como reto hacer compras de formas sumamente extravagantes y curiosas, siempre por ayudar al planeta ¿cierto?

Redacción

Tailandia.- Gobiernos de todo el mundo han comenzado a notar la necesidad de reducir drásticamente la cantidad de basura que acaba en el mar, por lo que medidas han comenzado a imponerse en diferentes partes del mundo.

Esto es lo que ocurrió en Tailandia, donde, en el marco de la campaña contra las bolsas plásticas de un solo uso, a partir de este año se han prohibido estas en 75 centros comerciales y tiendas que cuentan con más de 24,500 sucursales.

Los comercios han ofrecido bolsas de papel, pero admiten que estas no son lo suficientemente fuertes como para soportar las pesadas compras.

Sin embargo los usuarios han sido más ingeniosos y resolvieron del problema con ayuda de su ingenio y creatividad.

Ahora van de compras utilizando los objetos más extravagantes que encuentran, desde cubos, enormes macetas de cerámica, perchas para tender la ropa, cestas e incluso maletas.

Las curiosas fotos sin duda pueden inspirar a otros a iniciar este cambio aunque al comienzo sea únicamente por formar parte de la ingeniosa moda de estos jóvenes.

Thai shoppers get creative after country’s plastic bag ban https://t.co/z82AUfAzA4 pic.twitter.com/FwCJFvvjro

Thai shoppers get creative after plastic bag ban https://t.co/dq0v2MABxp pic.twitter.com/xwurG2aiS2

🇹🇭Thai censor plastic bags#project started since 1st 2020 See! container reactive to shoping#how to shop in Thailand. pic.twitter.com/bgdC98s2Dl

— Lady’Smart (@Parapha) January 5, 2020