Todavía no ha habido pláticas para conocer de qué manera pretende que se sumen los empresarios al programa ‘Guanajuato Contigo Sí’

Fernando Velázquez

Guanajuato.- Líderes empresariales del estado dijeron estar dispuestos a sumarse al programa ‘Guanajuato Contigo Sí‘ en temas de capacitación, formación, rehabilitación de espacios públicos y prevención de adicciones.

El coordinador de la Concamín Bajío, Ismael Plascencia Núñez, reconoció que se tiene una gran deuda en Guanajuato y en el país con la población marginada. Ante ello, la iniciativa privada siempre se ha sumado a las estrategias que buscan elevar su calidad de vida.

Sin embargo, indicó que todavía no ha habido pláticas con el Gobierno del estado. Esto para conocer de qué manera pretende que se sumen los empresarios al programa ‘Guanajuato Contigo Sí’.

“Los empresarios estamos dispuestos a entrarle, no es la primera vez, cuando se ha requerido le hemos entrado en apoyo al gobierno para este tipo de apoyos que requiere la población. No sabemos exactamente por dónde venga este apoyo que está requiriendo el trabajar juntos con el gobierno, no nos hemos reunido para ver este tema, pero por supuesto que estamos dispuestos a trabajar en esto”, dijo.

Entrarían en prevención de adicciones

Apuntó que, de forma preliminar, los empresarios de Concamín podrían sumarse a la prevención de adicciones entre sus trabajadores. También en el tratamiento de quienes ya son adictos, así como a la rehabilitación de espacios públicos.

En este último punto, indicó que no siempre es necesario poner un recurso adicional, pues puso como ejemplo que cuando se les solicita árboles como medida de remediación ante el impacto ambiental de una obra, en muchas ocasiones terminan muriéndose porque no tienen suficiente espacio en el vivero o no se cuenta con el personal suficiente para atenderlos.

Señaló que podría ser más útil que en lugar de pedir árboles, el dinero que se destina para su compra por parte de los empresarios. Se destine a un fideicomiso para la rehabilitación o construcción de espacios públicos.

Coparmex apuesta por la educación

Por su parte, el presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, celebró que ‘Guanajuato Contigo Sí’ le apueste fuertemente a la educación, un rubro muy afectado luego de que miles de estudiantes abandonaran las aulas por la pandemia.

Además, comentó que este organismo patronal siempre se ha sumado, y seguirá sumándose, al Gobierno en tres principales temas. Tales son la formación de sus trabajadores, capacitación y mejorar sus condiciones laborales.

“Aún cuando fuera por puro interés de la empresa hay que invertirle a nuestra gente, capacitarlos, por ejemplo, ver si alguno es analfabeto y formarlos, ir subiendo su formación. Así va subiendo el nivel de tu empresa y eso es redituable en productividad, en arraigo de la empresa. Disminuye la rotación de personal. Al finale es redituable por donde se le vea”, dijo.