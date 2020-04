Programa de Obra Pública no se detendrá en Pueblo Nuevo

Enrique Pérez

San José Iturbide.- José Refugio Baeza Cruz, comerciante y dueño de dos restaurantes ‘El Rinconcito’, y ‘Amorcito Mío’, situados en la zona centro de la entidad, indicó que debido a la contingencia sanitaria que actualmente se vive, las ventas han disminuido tanto que consideran cerrar.

“La afectación desde que inició la contingencia sanitaria, nos ha ‘pegado bastante’, puesto que no soy el único, teniendo una reducción de un 80% menos en las ventas, que es preocupante porque se tiene que pagar empleados, renta, préstamos o tarjetas de crédito, la verdad, pues si está muy complicado todo esto”, subrayó.

Del mismo modo añadió, que dentro de las determinaciones que se han tomado, fue el ‘descansar’ a 7 personas, y ya son semanas sin laborar.

Resaltó, que incluso en pláticas que ha sostenido con su esposa, han llegado a la conclusión de desistir de uno de los dos restaurantes que tienen.

Han bajado los costos en sus cartas de un 30 al 50%, para que puedan tener ‘algo’ de ingresos, y sea a la vez redituable para los consumidores, a sabiendas que la gente sólo trabaja mitad de turno, o mitad de semana.

Añadió que también se ha implementado el servicio a domicilio el cual afortunadamente les ha dado una entrada económica importante para poder subsistir.

Dice que si se extiende la contingencia sanitaria más allá del 30 de abril tendría que cerrar.

Finalizó diciendo que no ha existido apoyo por parte de las autoridades municipales, y no saben si se tiene un plan de contingencia. “Y no vivimos sólo de las recomendaciones que nos han externado”.