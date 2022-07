El Programa de Obra Anual en Salamanca es de apenas 2 mdp, pero los proyectos están presupuestados en 35 mdp; esperan apoyo del estado

Cuca Domínguez

Salamanca.-El alcalde César Prieto Gallardo, dijo que el Programa de Obra Anual (POA) es de 2 mil millones de pesos, por ello gestionará con los gobiernos federal y estatal recursos para poder concretarla.

Y es que hay en especial hay 5 grandes proyectos que requieren mayor inversión, como es el caso de los puentes de la vía del ferrocarril en los cruces de las avenidas Faja de Oro y Héroes de Cananea. Así como el puente de la carretera Salamanca -Valle de Santiago, en el entronque hacia P ueblo Nuevo .

“Estamos en espera. Estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde para entregar los proyectos ejecutivos concluidos y validados, para poder presentar las obras que se pudieran concretar y será el gobierno del estado el que nos diga con qué obras nos van a apoyar. Nosotros quisiéramos que nos apoyaran con muchas obras”, dijo el alcalde al preguntarle si Gobierno del Estado ya informó que obras realizará.

Aprueban obras por 35 millones de pesos

Hay que recordar que el Ayuntamiento aprobó proyectos por 35 millones de pesos para proyectos ejecutivos que servirán para esta y la próxima administración. No estamos fuera de tiempo, incluso vamos a llevar los proyectos de estas obras para que se puedan conseguir recursos.

“Tenemos obras del POA por 2 mil millones de pesos; yo sé que el préstamo que pedirá el gobierno del estado es de 3 mil millones de pesos, sumado lo que se tiene, con más de 10 mil millones de pesos y esperemos que a Salamanca le toquen obras importantes…Incluso ya estamos viendo con PEMEX que pudiera apoyar en el caso de la avenida Sol, para conectarla con el libramiento carretero…”, dijo.

El alcalde reiteró que su gobierno no ha considerado contratar deuda pública, “no estoy en contra de la deuda; pero que se justifique, que realmente sea una obra que impacte. Que se justifique y que no sea un negocio o sacar ventaja. No es el caso de Salamanca, queremos que se hagan las obras, pero con responsabilidad”.

Dan mantenimiento a los panteones

Alejandro Meneses Molina, Director General de Servicios Públicos Municipales, informó que dan mantenimiento a los dos principales panteones del municipio. Estos son el de Las Flores y el de La Cruz.

Protección Civil y Obras Públicas revisa la estructura del resto, pues tienen grietas. Razón por la cual el área de descanso de éste último está fuera de operación.

“Se les está dando mantenimiento, remozamiento, se pidió auxilio a Protección Civil y Obras Públicas para que vayan expertos a checar algunas estructuras que presentaron a simple vista cuarteaduras. Por ejemplo en la capilla del panteón de La Cruz, está clausurada, acordonada, no se puede hacer uso de ella. También se mandaron oficios y está por revisar la barda norte del panteón de Las Flores. Luego de que presenta cuarteaduras de primera vista, unos arquitectos dijeron que son corregibles, no representa peligro”, dijo el mandatario.

Dijo que el panteón de Las Flores está saturado “Ya no hay cupo, en tanto el panteón de La Cruz, solo tiene espacios en gavetas murales del 5 piso y se alistan para atender al 100 por ciento de los deudos. Si así lo autoriza la autoridad sanitaria. Luego de que el año pasado no se permitió la entrada a menores de edad y mujeres embarazadas y solo estuvo a su capacidad del 70 por ciento”.

