Programa Crece 10-14 ha sido un éxito para ayudar niños con rezago educativo en Celaya

Celaya.- Celaya sí ha perdido la paz y los celayenses no pueden salir con tranquilidad a las calles, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, luego de la ola de ejecuciones que se han vivido en los últimos días y que han cobrado varias víctimas colaterales.

Contrario a lo que la presidenta municipal, señaló hace un par de días en donde aseguró que Celaya sigue en movimiento y que la gente sigue haciendo su vida normal, el prelado celayense señaló que esto no es verdad y que las familias no pueden salir con tranquilidad, como ocurrió en el ataque a un puesto de tacos en la colonia Tres Guerras de este sábado.

“Por lo que se ve no se puede ir a comer tacos con tranquilidad en cualquier lado, porque mucha gente sin duda ha ido a comer taco y ya le tocó, entonces no es cierto, sí se está perdiendo la paz; entonces ya ha habido muchos daños colaterales, eso no se puede seguir hablando de eso si llegan ellos y disparan directamente con todos los que están ahí, no son colaterales, algún daño quieren hacer a toda la sociedad”, señaló.

Asimismo, lamentó que no solo se esté incrementando el número de víctimas, sino que también el nivel de violencia que hay en cada evento.

“Colaterales dicen, son víctimas, son víctimas; yo creo que cada vez estamos yendo más lejos en número, pero también en una muestra de salvajismo, ayer salió que 22 en menos de 15 horas, hoy son siete aquí. Van sumando y deveras en todo el estado mucho más, ojalá que no se vaya haciendo esto una costumbre”, señaló Castillo Plascencia.

De la misma manera, el obispo de Celaya exhortó a todos las voces políticas a no solo ser críticas sobre la situación de inseguridad que vive Celaya, sino también a trabajar en un bien común que es el municipio.

“Muchos alzan la voz contra las autoridades en lugar de dedicarse al trabajo hasta parece que se alegran de que sucedan estas cosas para tener mejores puestos”, dijo.

Además, habló también de la responsabilidad que ha tenido la sociedad en el aumento de la violencia, pues dijo que se ha sido tolerante, por ejemplo, en la venta de droga.

“El reino de Dios está cerca, es para todos, también para ellos, pero también para una sociedad que consiente muchas cosas, yo creo que si no hubiera quien comprara droga no habría quien la vendiera; este comercio se ha hecho también con participación de otros que parece que se sienten no culpables y son parte de esto”, expresó Castillo Plascencia.

