Profundizan sobre la crítica respecto al cine

En conferencia la editora de Cine Premier habló sobre la finalidad de la crítica cinematográfica, donde resaltó la importancia de saber darle siempre un enfoque a un punto de vista con base en una película

Roberto López

San Miguel de Allende.- La crítica cinematográfica es una herramienta que permite al lector lograr una conexión con la película y que éste; es un puente entre el conocimiento y el lector.

Así lo declaró, la editora en jefe de la revista Cine Premiere, Jessica Oliva, quien participó en un foro para discutir sobre la finalidad de la crítica cinematográfica.

‘El fin de la crítica’, es como fue titulado este espacio para destacar la finalidad de la crítica cinematográfica como una herramienta importante del arte.

“El contexto (de una obra) sirve si se quiere desarrollar un criterio como cinéfilo, como periodista cultural, porque uno busca que los lectores entiendan qué los relaciona con esa obra. Es decir, que ellos mismos no son islas, que ellos están conectadas al arte a su alrededor, aunque a veces se vea tan lejano”, explicó la editora de una de las revistas más importantes de cine en México.

Detalló que a veces una persona puede decir que no tiene ninguna colección con esa pintura o con esa película que dicen que es de arte, pero justo lo que hace un periodista cultural es crear esos hilos para el lector pueda sentir una conexión.

Marca diferencia

Cuestionada sobre cómo diferencias a un buen crítico de uno sin formación, la editora de Cine Premiere respondió sin dudar “como lector también uno se forma”.

Abundó que no sólo se forman los críticos , van desarrollando un criterio para poder hacer su trabajo, sino que también el lector cinéfilo que consume crítica es parte de una formación “y va desarrollando un criterio para poder distinguir quién sí te está hablando a partir de la experiencia y la preparación y quién no”.

“Así quizá a un joven no le impacte leer a Luis Tovar, de La Jornada, porque lo confronta. Le habla de cosas que no conoce y luego eso no nos gusta, menos en la era de Internet, en donde lo que se trata es encontrar cosas que nos re afirman lo que ya creemos, para estar de acuerdo, no para confrontarnos”, comentó amable y sonriente.

RC