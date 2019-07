Profesor de la Hermanos Aldama lleva tres años cobrando sin trabajar

Padres de familia denuncian que ni siquiera lo conocen; acusan que también hay maestras que no cumplen con el plan de estudios

Roberto López

San Miguel de Allende.- La Asociación de Padres de Familia del ciclo Escolar 2018-2019 de la Escuela Primaria Hermanos Aldama entregaron un escrito a la Delegación de Educación Norte para manifestar su inconformidad porque hay un maestro que lleva tres años faltando y al que aseguran incluso no conocer.

Aseguran que Enrique Martínez Lara funge como profesor hace más de tres años, pero que no se presenta; y lo que es más, aseguran que ni lo conocen. El texto señala que la ausencia del profesor titular retrasa el desarrollo de los alumnos y calificaron como irregular que un profesor titular no se presente a clases sin que les den una justificación.

Otra de las quejas es que hay manifestaciones de violencia entre algunos alumnos que no son prevenidas, ni atendidas por los maestros o los administrativos. También señalan que hay poco profesionalismo por parte de las maestras María del Rosario Balderas Mendiola y Catalina Ramírez Cruz, a quienes señalan de no cumplir con los planes de estudios y no prestar atención profesional a los alumnos.

Además, se quejan de que hay descuido en varias zonas del área de intendencia, lo que mantiene sucias algunas partes de la escuela, sin que nadie haga nada.

JG