Profesor de Karate con discapacidad visual busca abrir escuela de defensa personal

Luis Francisco Sánchez Mosqueda ha perdido la visión por completo de su ojo izquierdo y del derecho solamente tiene una visibilidad del 30%

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Luis Francisco Sánchez Mosqueda, es profesor de Karate Do Shu Do Kan, cinta negra 5° Dan, quien a pesar de haber perdido la visión por completo de su ojo izquierdo y del derecho solamente tiene una visibilidad del 30%, tiene una meta en la cual ha trabajado por varios años y espera apoyo para concretarla, el contar con una escuela de defensa personal para personas con capacidades diferentes.

A los cinco años Luis Francisco fue diagnosticado con catarata congénita en ambos ojos, sin embrago a pesar de que recibió atención médica, en ese entonces no existía la tecnología médica como ahora y no funcionó el tratamiento que le proporcionaron.

“Unos médicos de La Raza experimentaron conmigo y otros niños técnicas para poder hacer la cirugía en un ojo y en el otro retiraron la catarata y colocaron un lente de contacto, pero once años después se determinó que ese lente lo colocaron en una cámara que no correspondía, ejerció presión y se convirtió en un problema de córnea ya sin remedio, he visto muchos doctores muy buenos de México, León, pero coinciden en que de hacer un trasplante el ojo se secaría al momento”.

En el ojo derecho tiene un 30% de visibilidad y con un lente especial puede ver hasta en un 80%, sin embargo el problema es progresivo y dice estar consciente de que en algún tiempo perderá la vista por completo.

“Fue algo progresivo como en muchas personas, pero estoy en contra de que digan pobrecito o que desgracia, para mí ha sido una bendición, porque me ha sensibilizado en muchas cosas, comprender más a la gente y buscar la manera de ayudar”.

Por ello Luis Francisco ha estado trabajando desde hace varios años en un proyecto para apoyar a las personas con capacidades diferentes, a través de la creación de una escuela de defensa personal para personas con capacidades diferentes, la cual pueda servirles en un futuro para auto emplearse y replicar lo aprendido.

“En un tiempo voy a perder la vista por completo, y con todo el respeto no quiero estar sentado afuera de una iglesia pidiendo dinero, estoy trabajando en un programa enfocado a enseñar a otras personas como yo o con otras capacidades, porque hay abuso para personas con discapacidad, entonces que sepan defenderse también, de por sí somos muy luchones, con artes marciales nos volvemos el doble de luchones,

Mencionó que está tocando puertas con el gobierno municipal, para que se pueda crear un espacio en donde comenzar, ya sea en un aula dentro de DIF o en alguna de las unidades deportivas, pues se requiere de algún espacio para las personas con sillas de ruedas, “porque el límite está en la cabeza, de verdad que tenemos mucho para salir adelante y ayudar a otras personas”.

Mientras tanto, Luis Francisco continúa compitiendo en torneos de karate en donde orgullosamente y con el apoyo de su familia, continúa cosechando premios.

