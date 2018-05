Producción de debates costará 4 mdp al IEEG

Se pagarán entre 2 y 2.5 millones de pesos a la televisora estatal TV4, que será la encargada de la organización y producción dio a conocer el presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez

Luz Zárate

Celaya.- Los dos debates de los candidatos a la gubernatura del estado y los que se realizarán entre los aspirantes a las alcaldías de los 46 municipios y los 22 distritos le costarán al IEEG cuatro millones de pesos.

De este presupuesto que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) destina para el rubro de debates, se pagarán entre 2 y 2.5 millones de pesos a la televisora estatal TV4, que será la encargada de la organización y producción.

El presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, informó que el costo incluye sólo la producción pues el IEEG no puede hacer difusión.

“De todos los debates es poquito más de 4 millones, 2.5 millones para municipios, el resto se utiliza para el debate a la gubernatura….Nosotros tenemos previsto 70 debates, dos para la gubernatura, 46 para cada municipio y 22 para los distritos, pero no necesariamente se realizarían todos porque para realizar un debate es necesario que acepten dos o más candidatos y si existen municipios donde no hay aceptación, pues no hay tal debate”, señaló.

Guzmán Yáñez detalló que se paga por la producción, pues la intención es que los debates se puedan producir para que puedan difundirse por televisión, radio o Internet y la forma de hacerlo es teniendo un contrato con una televisora que lo lleve a cabo; la comisión especial de debates eligió a TV4.

Aseguró también que no se benefició a la televisora pues la decisión la tomó el consejo del IEEG.“Es una televisora que si bien efectivamente es estatal, es un ente profesional que no sólo nos ha organizado debates en esta elección, sino en elecciones anteriores. La comisión de debates, integrada por dos consejeras y un consejero, así como representantes de candidatas y candidatos y de los partidos políticos son quienes toman la decisión”.

Agregó que a los moderadores de los debates de los candidatos a gobernador, se les pagó alrededor de 120 mil a cada uno por la presentación y la locución de los dos eventos realizados, en total por ambos se erogaron 248 mil pesos que se pagaron a Eliza Alanís y Leonardo Valdez Zurita.

Alistan últimos detalles previo a jornada electoral Alejandrina Martínez / Irapuato El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) continúa con los preparativos finales del proceso electoral para que el día de las elecciones no haya incidentes o contratiempos, así lo dio a conocer la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León.



Además informó que la impresión de las boletas electorales ya comenzó, hicieron recorridos verificando que los lugares propuestos por el INE para instalar las casillas electorales reúnan los requisitos legales y las condiciones físicas adecuadas. Una vez determinados los lugares se autorizará su publicación en distintos puntos de cada municipio para que los ciudadanos consulten dónde quedará ubicada la casilla que corresponde a su sección. Dando preferencia a instalaciones de instituciones educativas alejadas de expendios de bebidas alcohólicas que sean accesibles a la ciudadanía.

E/MEJZ*