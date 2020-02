Procuraduría de Protección de los niños recibió 200 casos de violencia en la capital

María Espino

Guanajuato.- Cecilia Pöhls, regidora del PAN, consideró que no es pretexto la falta de pago de los comerciantes para que no se pueda dar el aumento salarial a los policías, pues aseguró que los mercados no son la única entrada de dinero a las arcas municipales.

Pöhls mencionó que son dos temas que no se deben mezclar, “la recaudación que ingresa a la administración no únicamente es de mercados, hay muchísimos rubros” dijo, agregando hasta los propios remanentes se pueden revisar y hacer grandes esfuerzos.

Dice se deben hacer muchos esfuerzos para regularizar al comercio de la ciudad, así como para que los policías tengan mejores salarios, por lo que dice que confía en su propuesta de regularizar a los comerciantes para obtener más ingresos.

Opinión similar fue la de la regidora Karen Burstein Campos, coordinadora de la fracción de Morena en el Ayuntamiento capitalino: “Yo creo que nosotros mismos, el Ayuntamiento estaremos dispuestos a sacrificar nuestro salario con tal de que los policías tuvieran una calidad de vida mucho mejor, creo que ahí la postura de los 15 es mucho mejor (…)”.

Burstein dijo que el tema sustantivo de la recaudación no está en los locatarios del mercado y sí en hacer más eficiente los procesos de atención-respuesta en Catastro, área en la que dijo se requiere contratar personal capacitado pues resaltó que con el que ahora cuentan sólo hay unas personas que sabe todo el manejo y eso hace lento los procesos.

Finalmente, aunque la regidora priista, María Esther Garza Moreno, resaltó que los comerciantes deben de pagar lo que corresponde por sus permisos de usos de suelo, coincidió con Burstein en que se debe reunir el Cabildo y entre los 15 ediles que lo integran analizar el asunto, hacer propuestas y encontrar soluciones viables pues subrayó que el aumento del salario de los policías no puede estar supeditado a si pagan o no los comerciantes.

