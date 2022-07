El legislador dijo que la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato necesita reforzarse para que las recomendaciones sean vinculantes

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-El diputado del PVEM, Gerardo Fernández González afirmó que es necesario reforzar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). Esto con la finalidad de que las recomendaciones que emite sean vinculantes para los municipios y todas las autoridades.

La declaraciones del diputado tienen lugar luego de que la semana pasada la PRODHEG emitió una recomendación al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Tras acreditar que Kaheli, mujer transexual y su esposa, fueron despedidas de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial por cuestiones de discriminación al manifestar su identidad de género.

Lee también: Alejandro Navarro acepta recomendación por caso de Kaheli; pero niega discriminación

Procuraduría de Derechos Humanos Foto: Lourdes Vázquez

Diputado afirma que hay discriminación sistemática

El legislador verde ecologista dijo que el señalamiento del organismo defensor de los derechos humanos a las autoridades capitalinas es claro. Es decir, que sí hubo discriminación; ello a pesar de que el presidente municipal señaló que el despido de las dos personas se debió a una cuestión laboral.

Fernández afirmó este tipo de situaciones, solo reflejan que la discriminación es sistemática, institucional y recurrente en Guanajuato capital y en todos los municipios del estado . Por ello, señaló que los derechos humanos deben pasar a un plano superior de protección, lo que hace necesario que se fortalezca a la PRODHEG.

“El propio espíritu de la procuraduría, establece que tiene que ser no vinculante (la recomendación). Sin embargo, por el ejercicio y el trabajo que hemos hecho, la creencia consistente de que los derechos humanos, deben pasar a un plano superior. Debemos reforzar la institución y sus herramientas con la finalidad de que las observaciones y los análisis que hagan tengan un efecto determinante y vinculante para los municipios y todas las autoridades”.

Reiteró que las recomendaciones de la PRODHEG, “son meras sugerencias” y pueden ser acatadas o no por las autoridades.

Archivan Ley de Responsabilidad Ambiental

La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato archivará la iniciativa para la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Guanajuato. Esto luego de que la consideraran inviable.

La propuesta contemplaba incluir en el Código Penal un capítulo denominado Responsabilidad Penal de Dueños o Administradores de Empresas en Delitos contra el Medio Ambiente, para que hubiera un catálogo de delitos en materia ambiental. Y en los que pudieran incurrir las personas morales. También contemplaría las sanciones que pudieran imponerse.

Procuraduría de Derechos Humanos Foto: Lourdes Vázquez

No obstante, la diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano señaló que no se podía llevar a cabo esta reforma, porque dicha ley no existía. Además de que no establecía cuáles son los delitos a los que pueden responder las personas morales ya que su construcción corresponde a personas físicas. Por lo que dijo que la propuesta no era viable.

La autoridad es ‘incapaz’

En entrevista el legislador del PVEM, Gerardo Fernández manifestó que en cualquier parte del estado hay problemas relacionados con el medio ambiente y que la autoridad ha sido incapaz u omisa en atenderlos.

“Tenemos desechos tóxicos, tenemos ríos contaminados, la calidad del aire en todo el corredor industrial es cada vez peor y hay otros tipos de problemas que ni siquiera han sido mencionados. Por ejemplo el lirio que ya invadió San Miguel de Allende o la laguna de Yuriria o todas las carreteras están llenas de muérdago y ese es otro problema que ni siquiera ha sido mencionado. La quema de esquilmo, la tala inmoderada, en todas las sierras del estado está siendo recurrente y cada vez más grave”, dijo.

MJSP