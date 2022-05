VIEJA ESCUELA. Como en la política de los viejos tiempos en la que más que discursos, se expresaba el respaldo con alguna señal, el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla presumió ayer en redes sociales a través de un tuit, un video de unos cuantos segundos en los que aparece al cierre de la conferencia mañanera.

DETALLE. El presidente se despidió de los reporteros mientras abandonaba el salón y abrazaba al político leonés que fue el único que le acompañó ayer en Palacio Nacional.

SIN ASPAVIENTOS. No fueron necesarias las frases de respaldo ni los discursos ni nada de nada. Solo los gestos y la sensación de normalidad. Ahí no pasa nada. No salió ningún cuestionamiento de parte de los reporteros y no fue necesario abordar el tema.

NI UN RASPÓN. Ayer, el periódico Reforma publicó una nota de que, gasolineros del estado de México denunciaban presuntos actos de extorsión de inspectores de Profeco en la calibración de sus instrumentos que la dependencia ejecuta como si fuese un procedimiento regular de verificación.

SILENCIO. De esos señalamientos típicos en los que es más difícil confirmar legalmente un ilícito e irregularidad que no hacerlo. Al mismo tiempo, no hubo más señales de algún cambio de señal en la no ratificación de Miguel Angel Chico como subprocurador jurídico de la Profeco.

UNA MÁS. Da la impresión que en el control de daños, Ricardo Sheffield avanza a favor de su causa. Después de aguantar el primer trancazo, el expanista recompone la vertical. No será la primera ni la última vez que se levante. Ni que lo tundan. En Morena, los pleitos se convierten en obsesiones.

LA DEL ESTRIBO…

“Su servidor jamás, jamás ha negado cuando ha existido una fosa clandestina. Recordemos que la fosa clandestina se definió cuando se promulgó el protocolo respectivo. Antes de eso no hubo una definición de fosa clabdestina. Si la definición gramatical era, nosotros la otorgamos. Hemos entregado cientos de informes en los que hablamos de excavación o hallazgo”.

Así respondió el Fiscal Carlos Zamarripa a los cuestionamientos de David Martínez, diputado de Morena quien reclamó que el funcionario haya dejado en blanco las respuestas a una decena de preguntas que le hicieron por escrito al Fiscal.

Y sí, con tecnicismos, el funcionario estatal puede imponer su visión. La diferencia la hizo la voluntad política. Durante el sexenio de Miguel Márquez, el gobierno estatal incluido Zamarripa negaron el drama de los desaparecidos en el estado. Con Diego Sinhue fue otra la actitud. Era imposible ocultarlo. Mucha crema a los tacos de parte de Zamarripa.

ENFRENTAMIENTOS LEGISLATIVOS IRREPETIBLES

El secretario general del Congreso local, Christian Cruz Villegas debe tener muy clara la diferencia de las personalidades, las motivaciones, los momentos y los perfiles de las 2 legislaturas en las que ha ostentado el mismo cargo.

Hace 5 años, ya en la segunda parte de la LXIII Legislatura, en aquella sesión de la primera semana de mayo, atestiguaba uno de los grandes agarrones entre el presidente de la Junta de Gobierno Ector Jaime Ramírez Barba y la coordinadora del partido Verde, Beatriz Manrique.

“Le faltó estrategia y para ser una parlamentaria experimentada creo que por eso estaba tan emberrinchada. ‘Bety, no te enojes por favor, la idea es tranquila. Venimos a hacer política’, Lo que no estuvo bien, creo es que si se les paga por trabajar en el pleno, se hayan salido y ahí se actuó porque se salieron sin el permiso de la presidencia y esto también tiene implicaciones según marca la Ley Orgánica”.

Así le decía desde tribuna, Ramírez Barba a la lideresa moral del Verde que solía sacar de sus casillas al panista incluso por encima del anticlimático coordinador del PRI, Rigoberto Paredes.

Ese día, diputados de PRI, PRD y Verde intentaban reventar el quorúm de la sesión del pleno en protesta por el “agandalle” que atribuyeron al presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada panista en el Congreso local Ector Jaime Ramírez.

Todo se originó cuando el entonces presidente del Congreso y ahora alcalde de la capital, Alejandro Navarro, subió a tribuna a leer la iniciativa de Ley de Mercados. Coordinadores de las 3 fracciones antes mencionados, se quejaron de que el acuerdo había sido que la iniciativa sería leída por la presidenta de la comisión de Asuntos Municipales, Luz Elena Govea.

Ector Jaime era un coordinador de otro corte, habituado al choque. Muy diferente al actual, Luis Ernesto Ayala Torres quien entre menos ruido mediático haga mejor y mientras menos aparezca y se ponga en riesgo, mejor.

Alejandro Navarro ponía claras las implicaciones para los diputados que abandonaran la sesión: el descuento del día para quienes abandonaron el recinto.

La coordinadora de la bancada del partido Verde Beatriz Manrique, reviraba al doctor Ramírez Barba:

“Me parece que alguien tiene que recordarle al presidente de la Junta de Gobierno, al diputado Éctor Jaime Ramírez Barba que esta no es su oficina, que este es el Poder Legislativo, integrado por 36 diputados, todos pares. Esta es una iniciativa muy valiosa que se trabajó con asesores, con consejería jurídica, con los locatarios, con la gente de los mercados, y que con mucha tristeza está empañada por un agandalle que nunca hubiéramos pensado”.

Hoy, las personalidades son muy diferentes. En el PAN no hay un fajador en el ring como Ramírez Barba a quien no le importaba ser mayoría ni aplastar en silencio.

En la oposición tampoco hay alguien con el colmillo de Beatriz Manrique. Y así es más difícil hacer ruido.

CARLOS ZAMARRIPA: VULNERABLE EN EL “TOMA Y DACA”

El Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa ya tiene muy bien estudiada su estrategia para salir avante en las comparecencias y mesas de trabajo a las que lo invitan en el Congreso local de manera que cuando lo sacan de esa zona de confort que los formatos le han diseñado con aval de las mayorías panistas, ya no se siente tan cómodo.

En lo general, lo de ayer para Zamarripa fue otro paseo por las nubes, a excepción de los momentos en que le tocó enfrentar los cuestionamientos de algunos como Gerardo Fernández del partido Verde; Dessiré Angel de Movimiento Ciudadano; Yulma Rocha del PRI y Alma Alcaraz de Morena.

Sobre todo en el caso de los 2 primeros cuando ambos se decidieron a interpelarlo y dialogar sobre la marcha con él, el Fiscal ya no tuvo los elementos para evadir y echar mano de su gran apuesta que es abrumar con rollo y avasivas.

Y los temas fueron muy simples. Dessiré Angel le cuestionó sobre la carga de trabajo para los ministerios públicos y el déficit que se tiene en Guanajuato en el concierto nacional.

Zamarripa dijo que Guanajuato había incrementado la capacitación de los llamados facilitadores que antes eran conciliadores y la legisladora lo puso en números a partir de las propias condiciones que planteó.

Por ejemplo, el hecho de que requerían un año de capacitación. Al ritmo planteado por el modelo y por el funcionario, Guanajuato tardaría una década en ponerse al día en la media nacional; así lo admitió Zamarripa aunque luego quiso corregir y dijo que no compartía la proyección.

El diputado del partido Verde, Gerardo Fernández le cuestionó el descenso de 13 lugares en el rubro de impunidad global de un estudio que en otros momentos ha presumido el Fiscal: México Evalúa. Solo le quedó a Zamarripa el salvoconducto de decir que lo que planteó Fernández no pertenecía al año del informe.

En resumen, frente al Fiscal, no hay más secretos que arrastrar el lápiz y tener las agallas de cuestionarlo en el momento. Un formato que permite 6 u 8 minutos para preguntas y respuestas es fácil en apariencia de solventar para un funcionario que lleva más de una década presentándose ante diputados.

Si un diputada o diputado de oposición le hace 3 o 4 preguntas, el Fiscal “se clava” en una o 2 que le permitan extenderse y darle largas a las pregunta o preguntas difíciles y ya sorteó el desafío.

Cuando Zamarripa entró en un toma y daca ya no fue amo y señor del escenario. Solo los 2 mencionados lo aprovecharon. Otros hicieron buenas preguntas pero sin réplica, le facilitaron el trámite al Fiscal que otra vez tuvo a sus pies a los panistas que hicieron preguntas a modo o de plano, se portaron obsequiosos y entregados.

