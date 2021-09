Nancy Venegas

Irapuato.- La empresa Procter & Gamble planta Milenio, pospuso la reunión que había acordado para este viernes con los habitantes de la comunidad La Soledad y autoridades locales, para acordar las acciones que se llevarán a cabo para la reposición del canal que hace 5 años eliminaron para la construcción de la fábrica aprobada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), siempre y cuando reubicaran el cuerpo de agua y limpiara el cauce.

Mientras tanto, los vecinos de la comunidad, junto a elementos de Protección Civil, de la Junta de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) y del módulo de riego 011, revisaron el canal.

“El señor Daniel Reyes nos habló para informarnos que la reunión no se iba a llevar a cabo porque la gente de la empresa que tiene para esa área, para la toma de decisiones no viven en Irapuato, pero nos comentaron que la empresa está en la mejor disposición de colaborar”, comentaron los habitantes de la comunidad La Soledad.

Tras la inundación del martes pasado que afectó a por lo menos 55 familias, 60 viviendas, además de planteles educativos de las comunidades La Soledad y El Nacimiento, se pactó para este viernes una reunión con directivos de la empresa Procter & Gamble, autoridades municipales y estatales.

Vecinos de La Soledad recordaron que hace 5 años, Conagua autorizó que Procter & Gamble eliminara el canal cercano a esta comunidad para construir la planta Milenio, siempre y cuando la empresa reubicara el canal y junto a los habitantes mantuvieran limpio el cauce para prevenir inundaciones.

Pero el compromiso no se cumplió y el martes pasado, a consecuencia de la intensa lluvia, el agua pluvial rebasó la capacidad del canal y el agua entró a los hogares y escuelas de las comunidades La Soledad y El Nacimiento.

“Nosotros lo que pedimos a la empresa es que cumpla su compromiso, que nos repare el canal, que haga más grande el cauce del canal que ya tenemos porque está muy bajito y no queremos que pase otra cosa como la que ocurrió el martes, que no es la primera vez (…) si volviera a pasar lo que nos pasó el martes pasado, la responsabilidad completa será de la empresa que desde hace 5 años no ha cumplido en nada”, comentaron los habitantes de la comunidad La Soledad.

PC revisará que los compromisos se cumplan

Para formalizar los acuerdos y vigilar el cumplimiento de los trabajos para prevenir inundaciones en las comunidades El Nacimiento y La Soledad, Israel Martínez Negrete, encargado del despacho de la dirección de Protección Civil, informó que se realizará una minuta en el que se incluirá la limpieza de al menos 10 kilómetros del canal y la reubicación del canal que la empresa Procter & Gamble se comprometió a reubicar desde hace 5 años.

“Detectamos áreas de oportunidad que se van a formalizar en una minuta que se dará a conocer a las partes interesadas, a la empresa para formalizar los acuerdos y también vamos a involucrar a la Protección Civil del Estado para que con su área técnica realice los estudios pertinentes y determine las acciones a seguir, se necesita hacer trabajos controlados para que no se vaya a afectar a otras comunidades”, informó Martínez Negrete.

Este viernes junto a vecinos de la comunidad La Soledad, recorrieron el canal y se detectó que se requiere retirar la maleza y eliminar basura en un tramo de al menos 10 kilómetros. Mientras tanto a 3 días de que se inundarán 60 viviendas de esta comunidad y El Nacimiento, continuaban los trabajos de limpieza con maquinaría pesada.

“Los vecinos van a formar sus brigadas y nosotros estaremos apoyándolos, se requiere de un trabajo, pero que sea permanente”, comentó el titular de Protección Civil.

Tras confirmar que hace 5 años para construir la planta Milenio de Procter & Gamble ubicada a escasos metros de la comunidad la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aprobó la eliminación del canal, siempre y cuando lo reubicara y garantizara la limpieza, Martínez Negrete, señaló que en la minuta incluirán este compromiso no cumplido.

Una de las propuestas es habilitar este canal, profundizar el cauce del existente y conectar el desfogue al río Silao.

“Estaremos muy al pendiente de que los compromisos se cumplan”.

