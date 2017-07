Proceso vs. policías, de acuerdo a la ley: edil

Gabino Carbajo asegura que no había elementos para castigar a los uniformados

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Respecto a la decisión del Consejo de Honor y Justicia de no sancionar a los policías denunciados por abuso de autoridad, en el arresto a cuatro estudiantes que trabajaban cantando en la plaza de El Baratillo, el regidor priista Gabino Carbajo Zúñiga manifestó que se trata de un asunto netamente jurídico y un proceso interno del Consejo.

Resaltó que se estaría violando la ley al castigar a los uniformados, ya que “no hay elementos para sancionar”.

“En el expediente no hay ningún elemento de prueba que acredite nada, más que estaban actuando sin permiso de Fiscalización (…) lo que no está documentado no se pude resolver por lo que digan otros” Gabino Carbajo Zúñiga

Regidor del PRI

El presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo, aseguró que todo está debidamente documentado y fundamentado y la decisión de aplicar un castigo no depende de lo que otros digan.

Lo anterior, luego de que el alcalde Edgar Castro Cerrillo se pronunció en contra de que no hubiera sanción y anunció que solicitaría los expedientes del caso para conocer los elementos de prueba, incluyendo los testimonios de quienes presenciaron el hecho, ocurrido el 10 de junio.

“Es un asunto completamente jurídico, es un procedimiento disciplinario interior al Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad (…) en el expediente no hay ningún elemento de prueba que acredite nada, más que estaban actuando sin permiso de Fiscalización (…) lo que no está documentado no se pude resolver por lo que digan otros”, detalló el regidor del PRI.

Elementos de defensa

Gabino Carbajo explicó que el sistema jurídico legal en México establece procedimientos para que los interesados interpongan recursos de defensa, e incluso un juicio de amparo.

Al cuestionarle si respalda que Edgar Castro solicite revisar el expediente, mencionó que como parte del Consejo votó la resolución en términos jurídicos, “si el asunto ya fue resuelto tiene medios de defensa, que los usen los que se consideran ofendido”.