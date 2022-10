La empresa considera preocupante que el 60% de los alumnos de primaria no sepan leer. La situación se agravó con la pandemia

Redacción

México.- Al menos 6 de cada 10 alumnos de primaria en México tiene graves problemas de lectura, a tal grado que se puede decir que no saben leer. Así lo informó un estudio de la empresa japonesa Kumon.

La pandemia de Covid-19 provocó que las clases se trasladaran a las casas por más de un año. Esto tuvo un efecto negativo en el aprendizaje de los estudiantes, pues cerca del 80% de sufre diversos niveles de estrés debido al rezago académico.

Lee también: Medida cautelar de Murillo Karam podría cambiar tras intervención quirúrgica

Problemas educación México Foto: archivo

La empresa japonesa, especializada en matemáticas, lectura e inglés, establece que el problema de la educación es México y de Centroamérica es grave. Y es que, además, se basaron en más de 3 mil pruebas de diagnóstico de habilidades escolares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). También tomaron datos de la Unión de Padres de Familia.

Se agrava el rezago con la pandemia

La empresa dio a conocer que aproximadamente el 96.5% de los alumnos de primaria de quinto y sexto de primaria no saben resolver problemas matemáticos con decimales. Tampoco el 35% no sabe sumar y restar. Mientras que el 60% no sabe leer o lo hacen con mucha dificultad y su comprensión es mínima.

“Que esta problemática debe convocar al esfuerzo de todos, tanto instituciones de educación como padres de familia, para en conjunto avanzar en la recuperación de las habilidades de estudio y conocimientos de los estudiantes”, dijo Luis Chiba Ramayoni, presidente de Kumon.

Problemas educación México Foto: archivo

Más información: Huracán Roslyn ya es categoría 4 y provocará lluvias en gran parte del país

La situación empeoró a consecuencia de la pandemia de Covid-19. Pero, ahora con el regreso presencial a las aulas las carencias son más notorias. Por su parte, Mavi Traslosheros, orientadora de Kumon en Puebla, comentó que preocupante que el 3.5% de los estudiantes de primaria puedan resolver problemas como combinar números fraccionarios y decimales o ecuaciones.

“La secuencia del aprendizaje se vio frustrada y eso está ocasionando también que los alumnos que recién iniciaron el nuevo ciclo escolar reflejen niveles de estrés en su regreso a clases y por aprender”, señaló Traslosheros.

MJSP