Gamaliel Reyes

León.- A casi 4 meses de la llegada de la Policía Militar, las condiciones laborales y de estancia de los elementos no ha sido resuelta; de acuerdo al Secretario de Seguridad Pública de León, los puntos de pernocta no fueron uno de los temas tratados durante la reunión de la que no especificó si hubo peticiones concretas.

Ayer por la mañana, Luis Ernesto Ayala Torres, Presidente Municipal interino, reveló que el tema principal de la encerrona con representantes de las fuerzas castrenses encabezados por el general, Carlos López Charis, sería la solicitud de mayor apoyo por parte de los militares.

Sin embargo, en entrevista al concluir la reunión, Ramírez Saldaña no confirmó si fue ésa una de las peticiones concretas por parte del Municipio hacia los militares, pues señaló que existe el número suficiente de elementos.

“Tenemos el número de elementos necesarios, estamos trabajando con ellos, veo que es importante decirles que hubo buenos resultados. Yo creo que es una reunión de coordinación, nuevamente lo repito y creo que esto avanza mucho en nuestro municipio, esa coordinación que está haciendo tanto la Federación, el Estado y el Municipio”.

Al Secretario de Seguridad Pública de León, se le preguntó si ya definieron los 5 puntos de la ciudad en donde se contemplaría la construcción o adecuación de bases para la Policía Militar.

“Yo te puedo decir que ahorita nos fuimos más a todo el tema operativo y de coordinación”, respondió.