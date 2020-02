Priorizan bienestar de habitantes de Valtierrilla con pavimentación y otros servicios

Cuca Domínguez

Salamanca.- Estudiantes de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, han implementado el programa ‘Mi Amigo Universitario’, a través del cual mantienen orientación a estudiantes de secundaria que tiene algún problema que los distraiga de sus estudios o vida sana. En la actualidad participan 55 estudiantes que atienden a 165 alumnos de planteles educativos de secundaria en Salamanca y Valle de Santiago.

Adam Hernández Miranda, presidente de este programa destacó que desde el inicio del año se comenzó a trabajar alumnos de la escuela secundaria Héroes Salmantinos y la próxima semana se continuará con las secundarias, José Vasconcelos, y Albino García de Salamanca y la secundaria Quetzalcóatl, de Valle de Santiago.

Para detección de los menores que demandan atención se cuenta con el apoyo de las trabajadoras sociales de los planteles que son las que tienen identificados a los niños que son más vulnerables socio económico y culturalmente, que son problemáticos, que no tienen un respeto a la autoridad, que necesitan guía para recomponer su vida, “nos hemos encontrado con que cada día hay más niños que están teniendo este tipo de problemas, por la situación que se vive de inseguridad, estos niños están inmersos en eso; nos han dicho que cada día son más los niños con estos problemas por ello con mayor razón tenemos que empujar éste programa para poder cambiar la vida de estos niños”, precisó.

Hernández Miranda, lamentó que en este programa se detectó que hay papás que no apoyan a sus hijos; al principio, estos jovencitos no muestran interés, pese a que el programa es algo bueno para ellos, pero al final si se ven los cambios en estos niños.

Destacó que los principales problemas que se han encontrado con emocionales, su forma de ser, sin interés; lo que viene a afectar en lo académico, porque si no tienen ganas de hacer las cosas, si no estás feliz, si no hay una motivación para hacer las cosas no se habrá buenos resultados en la escuela, por ello con este programa se trata de ayudarles íntegramente para que se les pueda ayudar académicamente, dijo.

Explicó Hernández Miranda que no se trata de que se les vaya a dar clases a los menores, “los estudiantes de la DICIS se ven con los estudiantes de secundaria en el plantel donde estudian, puede ser en la biblioteca donde puedan dialogar bien, sin interrupciones; se busca conseguir la confianza de los estudiantes y ver en qué están teniendo problemas en su cuanto a su vida y si tienen problemas con matemáticas, al final se les ayuda, pero más que nada es ayudarles en su forma de ser, más que académicamente, éste acompañamiento busca evitar que los niños se desvíen de la oportunidad de estudiar”, precisó.

Los estudiantes que participan en este programa son de todas las carreras que se imparten en DICIS, de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica, Electrónica, en sistema, artes digitales y gestión empresarial, y participar de todos los semestres y se espera que al paso del tiempo el programa se amplíe y cada día haya más jóvenes solidarios con estos estudiantes de secundaria, concluyó.