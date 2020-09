Primos hermanos ponen el alto a Salamanca en las competencias nacionales de ciclismo

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La pandemia no ha cortado las aspiraciones de los primos hermanos Josué Aarón y Armando de 16 y 15 años de edades respectivamente, han demostrado que cuando se quiere se puede, a pesar de las dificultades y las lesiones que se puedan presentar, han representado con orgullo a Salamanca y al estado en competencias nacionales de ciclismo, y uno de ellos está por viajar al campeonato nacional en Aguascalientes.

A Josué Aarón Serrato Vargas, le inició el gusto de parte de su papá, quien también fue corredor, y fue precisamente él quien le compró su primera bicicleta hace dos años, “veía a mi papá e íbamos a algunas carreras, y yo me emocionaba cada que veía a los ganadores, mi primer carrera fue hace dos años y no nos fue bien a mi hermano y a mí, porque el también corre, entonces no nos desanimamos, al contrario decidimos entrenar más duro”.

Los entrenamientos se convirtieron en una disciplina diaria, en la cual como todo joven se tienen que restringir algunas actividades recreativas, lo que no importó, puesto que tenía una meta, “hubo una prueba de alto rendimiento en León, solamente clasificábamos 12 de la disciplina y lo logramos”.

Hace un año entró al equipo de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), hace tres meses participo en una carrera en Chihuahua para competir en las nacionales, a pesar de que sufrió una caída en el kilómetro 60 y sufrió una cortada, pudo alcanzar al contingente y quedar entre los 50 clasificados de 200 participantes.

Por su parte Armando de 15 años menciona que su inspiración fue Josué Aarón, el verlo competir y ganar lo motivó a seguir sus pasos, y al día de hoy ha logrado ir avanzando para mejorar sus tiempos, aunque con la pandemia las carreras de su categoría están suspendidas.

Ambos deportistas señalan que no ha sido sencillo avanzar, las dificultades económicas para solventar los gastos en los viajes, el mantenimiento de las bicicletas, las refacciones, entre otros inconvenientes, sin embargo se han encontrado con personas que los han apoyado, además del acompañamiento incondicional de la familia.

Lo que sigue dicen, es seguirse preparando para algún día llegar hasta la competencia más importante a nivel mundial, el Tour de Francia, y no pararán hasta lograrlo.