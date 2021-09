Cuca Domínguez

Salamanca.- La presidenta de la Unión de Padres de Familia en Guanajuato, Tere Castellanos, dijo que este regreso a clases presenciales es completamente voluntario, por lo que en el momento que los padres de familia sientan que no es seguro, pueden optar por regresar a las clases en línea. “Esta primera semana fue de adaptación”, precisó.

“Es una semana que nos ha traído a los papás muchos dolores de cabeza porque ha sido muy rápido todo, pero entendemos que no había lineamientos desde el nivel federal. Puedo decir que a diferencia de otros estados, a nosotros nos funcionó la prueba piloto, porque no llegamos en cero. Podemos decir que muchos niños están muy contentos por este regreso a clases”, precisó.

Destacó que como padres de familia, no tienen una opinión de expertos, por lo que al desconocer si hay o no condiciones para el regreso a clases presenciales confiarán en las autoridades de salud. No obstante, ante el tema de contagios puntualizó que deben identificar que no se dé un brote al interior de los planteles y atender el cumplimiento de los protocolos.

Puesto que los padres de familia son parte importante del regreso a señaló que deben atender y colaborar para identificar algún caso de Covid-19, determinar su manejo para aislarlo e identificar las condiciones en las que se dio. De esta manera, consideró, será posible detectar un probable contagio al interior de la escuela y revisar, según lo marca el protocolo con la Secretaría de Salud, qué se tiene que hacer para prevenir este tipo de contagios.

“Algo muy importante de este regreso a clases es que es voluntario. Ya lo ha mencionado el secretario de Educación: en cualquier momento, cuando algún papá se sienta preocupado, sienta que no están las condiciones o que surja una situación, puede decidir que su hijo trabaje desde casa”, precisó.

Evalúan regreso

Respecto a dar marcha atrás del regreso presencial a clases, dijo que hay opiniones encontradas porque hay papás que encontraron cero riesgos y otros que han dicho que no enviarán a sus hijos hasta el semáforo verde y ya estén vacunados. Luego que hasta este momento no se ha informado que habrá vacunas para menores a nivel federal.

“Identificamos un fenómeno con las pruebas piloto: en la primera semana asistieron muy pocos alumnos. Había salones con dos o tres y, de repente, en las últimas dos semanas había lista de espera en algunas escuelas. Lo que pasó es que los papás fueron adquiriendo un poco más de confianza. Vemos que cuando los papás observan el cumplimiento los protocolos y encuentran la comunicación con las autoridades educativas, directores y maestros, pero además son partícipes de ello, es mucho más fácil que tengan confianza”, precisó.

Castellanos insistió en que esto no es obligatorio, pero además como papás no podrán decir, cierren o abran las escuelas porque no son autoridades de salud:

“Nos toca cumplir el primer filtro que es muy importante desde casa, pero también vigilar y acompañar a nuestras autoridades para que se cumpla con lo que se requiera y de no ser así preguntar qué es lo que se requiere para que se cumpla”, concluyó.

