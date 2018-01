Primera noche de 2018 recibirá una “superluna”

El satélite aparece más grande y brillante de lo normal debido a una ilusión óptica

Ciudad de México .- La “superluna” se apreciará esta noche en un fenómeno que se caracteriza por la entrada a la fase de luna llena y que el satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la tierra.

El pasado 3 de diciembre la Luna se pudo apreciar más grande y brillante de lo normal debido a las características antes mencionadas. Sin embargo, de acuerdo con el especialista yucateco Eddie Salazar Gamboa, no fue “superluna” porque tuvo un brillo menor a la que se verá hoy.

AFP informó que en su perigeo (el punto en el que la Luna está más cerca de la Tierra), el satélite puede parecer hasta 14 por ciento más grande y 30 por ciento más brillante que una luna en su apogeo, el punto más alejado de la Tierra.

Noah Petro, investigador del Centro Godard de Vuelo Espaciales de la NASA, dijo a través de un comunicado que las super lunas son una gran oportunidad para que la gente empiece a mirar a la Luna no solo una vez sino todas las oportunidades que tienen.

A supermoon is coming! On Jan. 1, the full Moon will be at or near its closest point in its orbit around Earth, making it a supermoon. Bundle up, get outside and look up! https://t.co/KTetZO7wZA Follow @NASAMoon for more lunar facts! pic.twitter.com/Ob14LAceFn

— NASA (@NASA) 31 de diciembre de 2017