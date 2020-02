Primer muerte en Estados Unidos por COVID-19; analizan cerrar frontera con México

Agencias

Estados Unidos.- Este sábado, autoridades sanitarias de Washington confirmaron la primer muerte por coronavirus en el país. Se trata de una mujer de 50 años de edad.

Por el momento, hay 22 personas ingresadas que dieron positivo en las pruebas; además de 15 más que están en proceso de recuperación en el país.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que habrá restricciones de viaje adicionales que afectan a Irán, Italia y Corea del Sur, esto por la enfermedad.

Dijo que la víctima de 50 años de edad era una “mujer maravillosa” y una paciente de alto riesgo. Dijo que a pesar de ello, no hay razones para entrar en pánico, pues las cifras están bajando gradualmente, pues se actuó de manera rápida, evitando que el virus se propagara.

Además anunció que están analizando la posibilidad de cerrar la frontera con México para evitar más contagios.

La siguiente semana, se reunirá en la Casa blanca con empresas farmacéuticas para que la vacuna contra el coronavirus se desarrolle lo más rápido posible.

The Trump Administration took early action on coronavirus—a choice that bought time and saved lives. pic.twitter.com/XNwsUqzGKV

— The White House (@WhiteHouse) February 29, 2020