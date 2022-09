Durante el primer informe de Alejandro Navarro, el alcalde destacó que la capital se destaca entre las ciudades más atractivas del país

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña reconoció que existe una deuda con los habitantes de Guanajuato capital en tres rubros: en la expedición de escrituras para que tengan certeza de su tierra, en mejorar el transporte público y la recolección de basura.

“Hemos hecho mucho en materia de seguridad, mucho en el Desarrollo Económico y en turismo. Falta (saldar) una gran deuda y no depende solamente de mí. Esto depende de 10 votos (en el Ayuntamiento) si vamos sacar todas las escrituras y vamos regularizar toda la tierra, se requieren 10 votos. Si vamos a poner orden el transporte público, si vamos a subir la tarifa o no la vamos a subir, se requiere de 10 votos. Para meterle dinero a la recolección de basura, al tiradero o relleno sanitario o como se le llame, que se han hecho labores importantes, también se requiere de todo el Ayuntamiento”, dijo en entrevista.

Enfatizó que esos tres temas son los que deben sacar por delante.

Foto: Alejandro Sandoval

‘No hay corrupción’, reafirma

Con respecto a los cuestionamientos de los regidores de oposición, el presidente dijo respetar las diferentes opiniones. Sin embargo, destacó que no hay ninguna prueba de la existencia de corrupción. Ninguna denuncia en Transparencia, en la Contraloría o en la Fiscalía.

“Dicen que cada quien es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, que lo comprueben y lo demuestren, lo demás es habladuría”, enfatizó el alcalde.

También le reviró la regidora Celia Carolina Valadez, quien durante la sesión aseguró que cada vez es mayor la percepción de inseguridad.

“Escuché a una compañera decir que Guanajuato es cada vez más inseguro. Yo nada más les recuerdo a todos, que cuando yo agarré el gobierno 8 de cada 10 ciudadanos se sentían inseguros, hoy son 7 o 6.5 es un gran avance. Somos la ciudad más segura del estado”, agregó el alcalde.

Foto: Archivo

Falta mucho por hacer, reconoce

También tuvo una respuesta a lo dicho por el regidor del PRI Ángel Araujo, en el sentido de que “los ciudadanos ya no son tontos”.

“Hay algunos que dicen que quieren recordar a Guanajuato cuando estaban chiquitos, y luego dicen que los ciudadanos ya no son tontos, nunca han sido tontos. Yo creo que se equivocó, se acordó cuando el PRI gobernaba y engatusaban a la gente. Entonces vamos a seguir trabajando sin miedo y sin descanso, por mucho que falta hacer por esta capital, falta muchísimo”, resaltó, tras agregar que han hecho lo más que pueden con lo que tienen, con imaginación, espíritu, talento y corazón.

El alcalde Alejandro Navarro presentó en Sesión Solemne del Ayuntamiento el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal. Resaltó que la capital destaca entre las ciudades más seguras, confiables y atractivas del país.

Al enunciar logros de su administración, informó que se invirtieron más de 8 millones de pesos en la adquisición de más unidades vehiculares y equipamiento para fortalecer a la Policía Municipal. Además, se aumentó la plantilla policial con 50 nuevas plazas y se crearon más de 320 comités vecinales.

Asimismo, adelantó que se impulsarán importantes proyectos en los dos próximos años, con el apoyo del gobernador Diego Sinhue y de amplios sectores de la población que refuerzan las acciones de prevención social. También se suman a las jornadas de recuperación y preservación de espacios públicos.

No te pierdas: Simapag reforzará abasto de agua potable en comunidades de Guanajuato capital

Foto: Alejandro Sandoval

Destaca economía de la capital

Guanajuato capital también sobresale por el trabajo para impulsar la reactivación económica tras la pandemia del COVID-19, reflejado en una captación de más 3 mil millones de pesos por nuevos festivales y la promoción turística.

También refirió que se rehabilitaron 313 kilómetros de caminos rurales, se invirtieron 4.9 millones de pesos en crear y mejorar espacios deportivos y se sustituyeron más de 11 mil 600 luminarias.

Destacó la construcción del libramiento Cervera-Las Teresas y el distribuidor vial Santa Fe. La inauguración de la cocina solidaria permanente del sistema DIF municipal, y las 10 mil consultas gratuitas.

Hoy, 240 familias de zonas vulnerables ya escrituraron su terreno o su casa con el programa solidario de regularización.

Foto: Alejandro Sandoval

“Lo que Guanajuato necesita para destacar como destino de talla internacional que crece de manera sostenible y ordenada es seguir por la ruta de trabajo constante que involucre el consenso y la participación ciudadana”, subrayó el alcalde en su mensaje.

Agradeció a integrantes del cabildo capitalino por su labor con ideas distintas que enriquecen el debate y fomentan tanto la transparencia como la participación social.

Se informó que el presidente emitirá un mensaje social el próximo jueves 29 con el acompañamiento de diversos liderazgos de la capital, en lugar por confirmar pero que podría ser la Alhóndiga de Granaditas.

Te puede interesar: Bienestar: la prioridad del gobierno de Alejandro Navarro en Guanajuato

Foto: Alejandro Sandoval

Regidores critican declaraciones

Los regidores de oposición de Morena, PRI y la independiente emitieron mensajes cuestionando los resultados del informe.

Celia Carolina Valadez Beltrán, regidora independiente, dijo que si se podría definir el informe en una sola palabra sería ‘falsedad’. Además de señalar que ha crecido la percepción de inseguridad, porque 7 de cada 10 personas se sienten inseguras.

Hasta ese momento de la sesión se incorporó el regidor panista Marco Campos.

Foto: Alejandro Sandoval

La regidora Liliana Alejandra Preciado Zárate, de Movimiento Ciudadano, destacó el trabajo que se ha desarrollado desde la Comisión de Turismo, como la creación un reglamento en materia turística, donde se busque el consenso con toda la cadena de valor del sector. También resaltó el trabajo conjunto con el Consejo de Promoción Turística.

Estefanía Porras Barajas, regidora de Morena, señaló que este movimiento desde que se constituyó como partido ha buscado modificar de raíz las viejas prácticas, opacas y corruptas que se han perpetrado entre las instituciones políticas por todos aquellos que han sido detractores de la patria.

Dijo que, muchas veces, las propuestas que no son del partido oficialista, se quedan por lo general archivas o desechadas, sin que se analice dentro de las comisiones.

Ve también: Festivales en Guanajuato dejaron derrama de 3mdp: Navarro

Foto: Alejandro Sandoval

Informe ‘sensacionalista’ señalan

Ángel Araujo Betanzos, regidor del PRI, dijo que veía, no como regidor, sino como ciudadano, que el informe tiene características de sensacionalista. Señaló que se hacen ver solamente cuestiones que pueden posicionar al partido oficial dentro del gobierno, que no hay apertura para los acuerdos y que todas las decisiones se toman por un solo grupo.

“En la seguridad hemos ido a la baja, se menciona que somos la seguridad más segura, pero de un estado que es el más inseguro, ahí el nivel de medición no atiende a lo que les debemos a los guanajuatenses. La ciudadanía ya no se la creé, ya no son tontos, vamos a demostrarles resultados”, comentó.

A la sesión solemne no acudió ningún representante de los tres poderes.

Asimismo, fue colocada una manta con la leyenda: “la corrupción de Alejandro Navarro, lo que Guanajuato no necesita” de ‘Corrijamos el Rumbo A.C.”.

EZM

Lee también:

Primer informe de Alejandro Navarro Primer informe de Alejandro Navarro Primer informe de Alejandro Navarro