Primer año de gobierno de AMLO, fue malo para todos: CDE del PRI

Lourdes Vázquez / Fernado Velázquez

Guanajuato / León.- La diputada de Morena Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante violentó los principios de Morena, luego de que el viernes pasado en sesión extraordinaria, votó a favor del endeudamiento que contratará el gobierno del estado por 5 mil 350 millones de pesos, acusó su coordinador, el legislador Raúl Márquez Albo.

Según declaró, para este tema, como todos los que son abordados en el pleno, a través de un documento que se entregó a sus homólogos en la fracción de Morena, se estableció como sugerencia que el voto fuera en contra del empréstito, postura que manejaron desde que se presentó la solicitud de deuda en septiembre del año pasado.

“Yo no puedo mandarle a nadie, al final los diputados son igual que yo, pero ahí yo pongo la sugerencia del voto, si alguno de los diputados no está de acuerdo con eso, lo platicamos y vemos cómo lo resolvemos, yo presenté ese documento el día de la sesión del viernes, no hubo ningún comentario, ningún sentido a mi persona de que no estuvieran de acuerdo y a la hora que se dio la votación ahí se dio la sorpresa”, indicó.

Hacen la petición

El secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Enrique Alba Martínez, informó que solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que expulse de la bancada morenista del Congreso local a la diputada Guadalupe Salas Bustamante, luego de que votara a favor de la solicitud de deuda presentada por el Ejecutivo estatal.

En rueda de prensa, Enrique Alba calificó como una incongruencia que raya en la tontería el hecho de que la legisladora haya votado a favor del crédito.

Además, desacreditó los argumentos que utilizó Guadalupe Salas, ya que dijo, en primera no es verdad que el gobierno federal vaya a dejar a Guanajuato sin recursos para obra pública, y segundo, al ser parte de la bancada de Morena, está obligada a respetar los principios.