Luis Telles

Valle de Santiago.- Un grupo de padres de familia de la primaria Rodolfo R. Ramírez en Valle de Santiago colocaron carteles al exterior del plantel. Esto a modo de protesta en donde piden a las autoridades reabrir la escuela. Al parecer la cerraron debido a fallas estructurales, pero hasta ahora no han realizado avances.

“Más de un año. No hay avance Necesitamos su apoyo señor presidente para la reconstrucción de nuestra escuela Profr. Rodolfo R. Ramírez. Los niños de la escuela Rodolfo R. Ramírez necesitamos un área en la que podamos jugar. Muchos alumnos se han cambiado de escuela porque su institución no ha sido terminada Necesitamos su apoyo autoridades correspondientes para la reconstrucción ya”.

Foto: Luis Telles

Es parte de los textos, colocaron en cartulinas que pegaron en el portón de acceso principal de la escuela primaria urbana número 4, Profr. Rodolfo R. Ramírez, turno matutino y escuela primaria urbana número 9, Siete Luminarias, tuno vespertino.

Cierran plantel por fallas

Pedro, Ana María, Luis, Martha, entre otros padres de familia, molestos dijeron que, desde el ciclo pasado se les informó que se iba a cerrar la escuela porque se tenían problemas en la estructura y había riesgo de que los salones se cayeran. También advirtieron por derrumbes, después de que es una escuela que tiene cerca de 100 años.

“Sí, está muy bien, pero también se nos dijo que se iba a reconstruir. Es día que no vemos cuándo. No hay nada de trabajos y nosotros como padres de familia, no de un niño, yo (Pedro) tengo tres, que están en diferente grado y tengo que realizar circo, maroma y teatro, para llevarlos a los diferentes lugares donde se asignaron. Claro que nos dijeron que nuestros hijos no iban a perder clases, porque iban a ser reubicados en otras escuelas. Pero por grupos fueron reubicados. Unos en las instalaciones de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE). Ahí no tienen un lugar para pasar el recreo, hacer ejercicio, es un patio de cuatro por cuatro metros, en el piso se sientan a comer su lonche”.

Foto: Luis Telles

“Otros lugares son la Academia, que son como oficinas del templo de Jesús y por la tarde entran otros a las instalaciones de la escuela primaria, Ausencio Alvarado. Dirían las autoridades, son lugares muy céntricos y cercanos. Pues a ver que ellos corran de un lado para otro con chiquillos y mochilas, para que estén antes de las ocho, que es la hora de entrada”, explicaron.

Arrancó nuevo ciclo sin avances en la escuela

Dijeron que, en el mes de febrero iniciaron las complicaciones. Ahora en agosto inició el nuevo ciclo escolar, y no se ningún tipo de obra que se esté realizando en la escuela Rodolfo R. Ramírez.

Añadieron que, muchos padres de familia, optaron por inscribir en otros plateles educativos a sus hijos.

“No queremos pensar mal, pero si fueron aceptados en otros planteles, los salones están saturados y creemos que eso va en contra de lo que llaman autoridades, una educación de calidad. Tan solo imaginar, cómo es que están distribuidos 320 niños y niñas, de la escuela, Rodolfo R. Ramírez y 240 de la escuela Siete Luminarias, más de 500 alumnos distribuidos por varios lugares, un verdadero problema para nosotros como padres de familia. Por eso exigimos la reconstrucción de la escuela”, concluyeron.

Foto: Luis Telles

Correo acudió a las instalaciones de donde se encuentra la supervisora de la zona escolar 534, Leticia Cervantes, para conseguir información sobre la situación de la escuela Rodolfo R. Ramírez. Sin embargo, no se encontraba, porque precisamente estaba en la delegación estatal, viendo el tema y se nos iba a asignar una cita.

