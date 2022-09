Los padres y madres de familia afirman que, desde que comenzó la gestión de la directora Margarita “N”, no es la única irregularidad en el plantel

Karla Silva

Silao.- Padres de familia de la escuela primaria general “José Camacho Guerrero”, en la comunidad de Médranos en el municipio de Silao, se quejaron de la entrega de útiles escolares. Estos son otorgados por el gobierno estatal, pero a ellos les fue condicionada hasta el pago de cuotas.

Asimismo, se aúnan a las quejas cuatro años de irregularidades. Por ejemplo, se les ha obligado a comprar distintos modelos de uniformes escolares, situación que causó afectaciones a su economía. Los papás de los menores exhibieron una seria de problemas que comenzaron hace cuatro años con la llegada de la directora Margarita “N”.

Condiciona Primaria ‘José Camacho Guerrero’ en Silao entrega de útiles

El más reciente se relaciona con la distribución de los paquetes escolares, derivados de la estrategia estatal GTO Contigo Sí. Y es que éstos son puestos en manos de los alumnos de nivel primaria al iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Lo que no ocurrió con aquellos padres que no han aportado la cuota voluntaria de 200 pesos, acordada para realizar mejoras al plantel.

No se niegan a entregar el dinero, dijeron. Pero sí reclamaron que en los últimos años no se han rendido cuentas de en qué se ha gastado lo recaudado. Esto en aparente complicidad con la directora.

Más irregularidades en Primaria ‘José Camacho Guerrero’ en Silao

Otra situación se desprende de que, en los últimos tres años, se ha ordenado el reemplazo de los modelos de uniformes. “Ya van tres veces que (la directora) cambia el uniforme. Cuesta más de mil pesos. Determinación que se tomó por la directora, en una reunión con papás y tutores de primero y segundo grado. Pero, ahora se exige para los seis grados”.

Señalaron que en la dirección se realizan los cobros de los uniformes. La calidad es muy baja: “La tela es muy corriente para el costo que nos dio (por los conjuntos escolares y deportivos). Ella (directora) se hizo cargo del proveedor -aparentemente su familiar-, no nos enseñó la tela. Pura corrientura” Las tallas entregadas no corresponden a las de sus hijos y no les aceptaron cambios.

E incluso en esta tercera modificación, a los suéteres no se les bordó el escudo del plantel. “(El gasto) es innecesario porque los uniformes grises que ella cambió se quedaron nuevos. Porque la señora (directora) los cambió y nada más porque ella dijo“. Bajo el argumento de que es la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) es la que ha dado la indicación, al igual que el resguardo de los útiles.

Entre amenazas y discriminación

Y reprocharon que los estudiantes fueron discriminados durante los eventos escolares, pero que pese a ello varias familias se niegan a renovar las prendas.

A la situación se suma que el centro educativo cuenta con dos conserjes. Sin embargo, los baños suelen estar sucios, los patios enlodados y en el acceso a la escuela se acumula gran cantidad de tierra desde que se derribaron al menos cinco árboles en buenas condiciones, de lo que tampoco se rindió informe.

“En vez de mejorar la escuela la están empeorando”, dijo una de las quejosas. Además, existen evidencias de que los tinacos están descompuestos y en las instalaciones hay averías que ponen en riesgo la seguridad de los menores.

Finalmente señalaron que temen que, al haber hecho públicas sus inconformidades, el personal de la escuela tome represalias contra sus hijos. “Nos los van a agarrar de bajada”. De ahí que solicitan la intervención de la SEG.



