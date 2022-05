Desde que terminó el periodo vacacional de semana santa, los alumnos y profesores de la primaria Emiliano Zapata sufren por unas gotas

Irapuato .- Tras la pandemia y con las altas temperaturas, los 280 alumnos, 13 docentes y personal administrativo de la primaria Emiliano Zapata ubicada en la comunidad El Copalillo, se las ingenian para realizar las actividades académicas sin agua.

La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) se comprometió a apoyar con pipas de agua. Sin embargo, hasta el momento continúan con la problemática.

“Ya tenemos 2 semanas sin agua. Nos hemos cooperado para comprar pipas de agua que llegan a costar hasta 1 mil pesos y apenas alcanza para una semana… Ya hicimos varios reportes a Japami, pero no nos han hecho caso como debe de ser”, comentó Miriam del Rocío Vázquez, presidenta de la asociación de padres de familia de la primaria Emiliano Zapata.

Adquieren pipas de agua

Desde que terminó el periodo vacacional de semana santa, los alumnos y profesores se las han ingeniado para realizar las actividades escolares sin agua en el plantel. Los padres de familia además de cooperar para comprar pipas de agua, han acarreado cubetas y contenedores con agua desde sus hogares para colocarla en tambos y tinacos que se habilitaron en la escuela.

“No podemos estar así sin agua, es una situación que pasa muy seguido, pero es un problema que los niños no puedan ir al baño porque no hay agua, la Japami se comprometió desde el viernes pasado a que nos iban a mandar pipas pero eso no ha pasado”, platicó Miriam del Rocío Vázquez.