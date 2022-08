Algunos padres incluso mencionaron que si faltaban a algunas de las juntas escolares en la primaria de Romita se les aplicaría una multa

Romita.- Bajo amenaza de que las cuotas voluntarias habrán de pagarse de manera obligatoria, padres de familia realizaron la inscripción de sus hijos a la Escuela Primaria ‘José Vasconcelos’, en el municipio de Romita. Consideran “injusto” ser presionados para obtener las aportaciones.

El próximo 29 de agosto miles de niños volverán a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Este viernes sus padres acudieron al centro educativo en la colonia California para cumplir con el requisito.

Aunque algunos manifestaron a Correo que efectuaron el trámite sin mayor complicación. Otros dijeron que se les advirtió que una vez que se fije el monto de aportación, pues tendrán que entregarlo “de manera obligatoria”.

Incluso, que si faltaban a algunas de las juntas escolares en la primaria de Romita se les aplicaría una multa. “No me dijeron nada, no pagué adelanto, nada. Ya lo inscribí (a su hijo)”, mencionó una de las madres.

“La maestra me comentó que si se quedaba algún acuerdo íbamos a estar obligados a pagar cuota. No está bien por que, aun si damos nuestra cuota, a la hora del aseo tenemos que arrimar nuestro propio jabón y escoba. Comentó que si no venimos a las juntas va a haber multas”, denunció.

Condicionan inscripción de alumnos

Otra de las inconformidades fue la relacionada con que una maestra de grupo, identificada como Vanessa, se presentó a través de un grupo de WhatsApp. De acuerdo con el reporte, les dijo que el día de inscripción “se estará recibiendo un anticipo de $100”. La próxima semana se tomará el acuerdo del monto.

Reprocharon que el año pasado no se entregaron todos los comprobantes de aportación, lo que desmotivó la participación. En algunos planteles no se rinden cuentas de los gastos.

Habitantes de la comunidad Las Liebres mencionaron que en la Escuela Primaria ‘Miguel Hidalgo’ se les está exigiendo el adelanto del pago de cuota para poder inscribir a los estudiantes.

SEG niega cuotas obligatorias

De acuerdo con una postura emitida por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), a través de la Dirección General de Educación Básica, en las escuelas públicas de este nivel “no se podrá condicionar la prestación del servicio educativo o afectar en ningún sentido la igualdad en el trato a los educandos”.

Lo anterior relacionado con la compra o utilización de guías o libros de apoyo adicionales a los oficiales, el pago de cuotas para inscripción y la compra de uniformes.

