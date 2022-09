En la primaria de Los Ángeles de Abajo la pintura se está cayendo, los pilares y bardas se desmoronan y seguido se quedan sin agua

Cuca Domínguez

Salamanca.- Desde hace más de ocho años, la escuela primaria “Himno Nacional” de la comunidad Los Ángeles de Abajo, no ha recibido mantenimiento. Hoy la pintura se está descarapelando, los pilares y bardas de las aulas se están desmoronando al grado que las varillas ya se alcanzan a ver, aparte de la que la bomba tiene fallas y eso deja sin agua al plantel. Incluso las autoridades escolares afirman que se necesita una malla sombra para el patio, porque no hay donde puedan los niños guarecerse del sol.

Los padres de familia y personal docente hacen un llamado a las autoridades que correspondan para que les apoyen y se hagan las mejoras en el plantel. Piden que se pueda incluir la urbanización de la calle de acceso, que está pedregosa y en tiempo de lluvias se convierte en un río por el agua que baja de la parte alta.

La maestra Ruby Gómez Ortega, que da clases a un grupo y está encargada de la Dirección, explicó que este plantel es una escuela multigrado integrada por cuatro maestros que atienden a 58 niños.

“Este plantel necesita mantenimiento preventivo urgente, pintura de todo el plantel, una malla sombra en las canchas, la bomba del agua a veces funciona, y cuando no, deja sin agua para los sanitarios y demás. Vemos que se nos está cayendo. Si no se atiende pronto, el deterioro será mayor”, dijo.

Urge asegurar el servicio de agua potable

Explicó que aunque en este momento los bebederos están clausurados por la pandemia, el día que se pongan en funcionamiento no van a servir. Por ello urge que se revisen y arreglen.

“Los sanitarios también requieren de mantenimiento, pintarlos, como prácticamente todo el plantel, incluyendo la impermeabilización que no se tiene y en algunos salones se mete el agua”, agregó.

La maestra Cindy Romero dijo que lo urgente es la bomba del agua, porque hay días que se quedan sin el líquido. La bomba tiene mucho tiempo averiada y no se ha renovado, al igual que la malla sombra, dado que los niños no pueden hacer actividades al aire libre porque no hay nada que tape el rayo del sol. Incluso los honores a la bandera se hacen rápido para no tener a los niños tanto tiempo a la intemperie.

Por su parte, el docente Félix González incluyó en la petición la urbanización de la calle de acceso al plantel. Esto porque cada que es temporada de lluvia, el agua que baja de la parte alta se hace un río y dificulta el paso.

Finalmente, el profesor José de Jesús Trejo Luna dijo que hace falta el enjarrado de los salones, que se está dejando y ya se ven las varillas.

“Faltan hasta botes de basura, el mantenimiento del mobiliario e incluso es necesario un intendente dado que no se tiene quien haga el aseo. Nosotros mismos o con los padres de familia lo hacemos, pero hay quienes no lo quieren hacer y no podemos poner a los niños a realizar el aseo, porque la normatividad no lo permite”, aseguró.

En tiempos de lluvias, el camino de acceso a la primaria de Los Ángeles de Abajo se convierte en un río. Foto: Cuca Domínguez

Nada detiene a los maestros y alumnos

Los docentes coinciden en que pese a las carencias, la educación no se frena.

“Seguiremos trabajando incluso con más esfuerzo porque esta escuela no es de organización completa, hay compañeros con dos grupos. Si con un grupo está complicado, con dos es mucho más”, explican.

Los padres de familia y los docentes no tienen un estimado de cuánto pudiera requerirse para el mantenimiento, pero esperan que las autoridades que correspondan incluyan al plantel en los programas de apoyo para que se pueda para acortar el rezago que se tiene en cuanto al mantenimiento, que ya es urgente.

