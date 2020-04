Prieto manda una nueva propuesta a los tres poderes del Estado para apoyar a las Mipymes

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, Alejandra Gutiérrez Campos manifestó que la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) para que el estado se vuelva a endeudar para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sí debe ser analizada como una posibilidad, en virtud de que se tiene que reconocer las afectaciones que está teniendo el sector.

“Todos tenemos muy claro que se necesitan tomar medidas en los tres niveles de gobierno porque la situación está muy compleja, hoy a mi me toca ver, día con día, personas que ya perdieron su empleo, personas que no tienen ningún ingreso y viven al día, muchos pequeños empresarios que están tronando y ya no pueden estar manteniendo la parte de nómina”.

El martes, el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos, manifestó que ahora que se tiene certeza que la Federación no contempla estímulos para las Mipymes es necesario que el gobierno estatal inyecte ese apoyo a través de la contratación de un crédito adicional a los 5 mil 350 millones de pesos que recientemente les autorizó el Congreso local.

La legisladora del PAN señaló que ante la propuesta de una nueva línea de crédito debe tomarse como una posibilidad, pues se tiene que analizar los pros y contras el momento en que se solicitaría -si es que así lo considera el gobierno del estado- y sobre todo a qué será destinado.

“Primero considerando que hoy tenemos una línea de crédito y hay un tope, y es una línea de crédito convencional que la Ley establece que tiene que ser para inversión pública productiva (…) no podría ser para programas para inyectarle a las empresas o pequeños negocios, que se tendría que hacer, primero analizar las finanzas, ver qué recursos, y esos recursos se tendrían que solventar con una nueva línea de crédito para liberar ese recurso”.

Mencionó que otra posibilidad es un crédito a corto plazo, no obstante, dijo que se tiene que revisar los requisitos para la adquisición de éste, el cual tendrían que pagarse a 12 meses, “pero ahí si el objeto no tiene que ser obra pública, puede ser para cualquier emergencia, hoy tenemos una emergencia, pero tenemos que cuidar la parte legal y adicional a esto buscar otro tipo de alternativas, por eso hoy no puedo decir si sí o si no”.

La legisladora reconoció que el sector empresarial ha estado muy activo dando propuestas, las cuales reiteró se tiene que analizar de manera integral a fin de tomar las mejores decisiones y que sean en beneficio de las personas que más lo necesitan y aquellos que son empleadores para que puedan conservar su plantilla laboral.