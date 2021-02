EN SUS MARCAS. Para el PRI y para Morena en Guanajuato, apenas empieza en Guanajuato la prueba de fuego de su estabilidad con la definición de sus planillas.

INTENSOS. Ambos partidos que son primos hermanos en ciertos asuntos ideológicos también comparten el deporte extremo de definir primero los candidatos y candidatas a las alcaldías y hasta después el armado de las planillas.

TOMA Y DACA. Pero lo de Morena es todavía más caótico porque su convocatoria contempla toda una serie de prerregistros de quienes quieren ser regidores y síndicos. Se registrará quien quiera y pueda de aquí al 21 de febrero y luego tendrán un mes de gracia para articular entre todos los grupos a quienes integrarán la planilla ganadora.

LA MARCA DE LA CASA. Y conociendo a Morena ya se imaginará usted el riesgo de que más de 2 que 3 municipios se conviertan en un batidillo porque la premisa en este partido es que una sola corriente no se lleve toda la tajada del pastel.

DESDE LA CABEZA. Si desde la cabeza del partido, la presidencia la tiene un grupo en la persona de Mario Delgado y la secretaría general, otro con Citlalli Hernández, el reparto permea hacia abajo.

VEREMOS. El 21 de marzo es la fecha límite para que Morena tenga candidatos y candidatos a presidencias municipales con todo y planilla. Y van a salir chispas.

NUEVA CIRCUNSTANCIA. En el PRI, la negociación será más soterrada pero no menos riesgosa o exenta de fracturas. En teoría, las planillas las negocian el partido y el o la candidata. Lo cierto es que por tradición, el partido mete mucho la cuchara. En elecciones anteriores, era común que previo al registro ante la autoridad electoral, algunos candidatos amagaran con aventar la toalla si les movían sin su consentimiento las planillas.

LLEVAN MANO. El problema para el PRI es que hay algunos y algunas a quienes les rogaron para que aceptaran ir a la boleta y ni modo que aparte de todo, les impongan condiciones.

DE PLANO. Lo menos que se merecen esos que se dieron a desear es no objetarles, si así lo quieren, su deseo de integrar la planilla de modo que si no ganan, al menos tengan el incentivo de convertirse en regidores.

ELLOS NO. Hay candidatos que de manera enfática dijeron que aunque tuvieran el derecho no formarán parte de la planilla, tal es el caso de Edgar Castro Cerrillo en Guanajuato o la aspirante en Tarandacuao, Daniela Pineda. Ambos creen tener buenas posibilidades de triunfo y no aspiran a reíntegro.

ELLOS SÍ. Otros de plano sí lo han solicitado como Javier Contreras en Celaya o Coral Valencia en Salamanca cuya petición muy probablemente se acepte y a algunos más como Mauricio Trejo en San Miguel de Allende, todavía no se deciden pero a quienes no habría manera de decirles que no.

LA DEL ESTRIBO…

Con toda la humildad que, dicen los que le conocen, le caracteriza, el doctor Luis Alanís, flamante City Manager recién electo en León se presenta en donde quiera que puede hacerlo y dice: “hola soy Luis Alanís y trabajo de vicealcalde”.

El médico oftalmólogo no tiene empacho en decir que Héctor López Santillana le dio poderes amplios para que todos los integrantes de su gabinete (excepto Mario Bravo, secretario de Seguridad) puedan ser supervisados y en su caso, corregidos por él. El edil leonés parece que quiere emociones fuertes en su cierre de sexenio.

ERNESTO PRIETO Y LOS EMPRESARIOS LEONESES: ¿LES SABÍA ALGO O LES HABLABA AL TANTEO?

“Nosotros le pediríamos a los empresarios paleros de León, por qué no han puesto el grito en el cielo, por qué ahí no han denunciado, porque no han pedido incentivos, por qué no pidieron indemnizaciones, nos queda claro que hay intereses políticos. Cuál es el premio que le dieron a (José Arturo) Sánchez Castellanos y al presidente de COPARMEX (Jorge Ramírez), están en el Consejo de Seguridad del Estado en donde nada más calientan el asiento porque no denuncian el fracaso en seguridad”.

Así lo decía hace exactamente 2 años, el diputado local morenista Ernesto Prieto Gallardo en plena crisis por el desabasto de combustible que afectaba de manera particular a Guanajuato y que tenía en los entonces líderes empresariales a sus principales críticos.

Unos días antes, Sánchez Castellanos (actual miembro de la planilla de la panista Alejandra Gutiérrez) y Jorge Ramírez (ahora, presidente de Sapal), respectivos líderes del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex León cuantificaban en 15 mil millones de pesos las pérdidas por el desabasto.

Ernesto Prieto y el diputado federal Miguel Angel Chico salían en defensa del gobierno federal y a acusar que los empresarios se prestaban a una campaña para desprestigiar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su lucha contra el robo de combustibles.

Prieto, mucho más explosivo y directo que Chico, acusaba que los empresarios, callaban ante la inseguridad del Estado y cuestionaba por qué no solicitaban estímulos fiscales por las pérdidas en materia de seguridad que calculaba en 9 mil millones de pesos.

Hace un año, ya Jorge Ramírez era presidente de Sapal pero Sánchez Castellanos seguía siendo líder del CCE y podía presumir que estaba muy lejos de ser un palero del PAN

Y es que ha sido el único que ha hecho señalamientos frontales tanto al secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca como el Fiscal, Carlos Zamarripa quienes lo hicieron blanco de rudos pronunciamientos cuando el entonces líder del CCE León, cuestionó sus resultados en la estrategia contra la inseguridad.

Paradójicamente, el ex líder del CCE, más crítico que Jorge Ramírez se encuentra ahora mucho más cerca del PAN porque forma parte de la planilla que estará en la boleta en junio próximo.

JUSTINO, ROBLES, LA PLANILLA DE NAVARRO: DEDAZOS AZULES A PRUEBA

Ahí dónde los ve tan modositos en el PAN Guanajuato, la comisión permanente celebrada el pasado lunes no estuvo exenta de algunos gritos y sombrerazos en el blanquiazul. Y esos gritos y sombrerazos pueden tener sus consecuencias.

Hasta donde se sabe, hoy en la permanente nacional del PAN se toca el tema Guanajuato y se sabrá entre otras cosas si Justino Arriaga logra darle la vuelta al acuerdo de la permanente local que le dejó clarito que a él no lo quieren los que controlan al blanquiazul acá.

Y es que, al exalcalde salmantino lo pusieron hasta el lugar 3 en la lista de propuestas. Arriba de él, un regidor de Cortazar y en 1 a Agustín Robles. Es decir, el mensaje es claro: no te queremos.

Pero Arriaga Rojas se mueve en el CEN con Marko Cortés y otros personajes azules y tiene fe en que allá van a darle la candidatura a él. Ya le platicaba ayer aquí de la suspicacia que levantó el hecho de que Román Cifuentes haya registrado a Robles como su suplente en la plurinominal federal.

Y aquí resuena el emplazamiento que hizo el gobernador Diego Sinhue hace algunos meses a Marko Cortés en León cuando elegantemente le pidió que no se metiera en Guanajuato. Que aquí se las arreglaban y entregaban buenas cuentas.

Si le tumban esa candidatura y ponen a Justino, esa palabra ya no se habrá respetado. El punto es que la propuesta de Robles se la atribuyen al exgobernador Miguel Márquez y esa sería la razón por la que lo pusieron también de suplente.

¿Un plan B donde el sacrificado sería Cifuentes? Parece un despropósito. Por lo pronto, hoy se define todo en el CEN. Si Arriaga logra la voltereta tendrá sabor a revancha porque hace 6 años, Miguel Salim vía Gustavo Madero, le arrebató una pluri que sentía suya.

Pero aún hay más. Porque, de última hora, al alcalde y aspirante a la reelección de Guanajuato capital, Alejandro Navarro le movieron de última hora su planilla al cambiarle su candidato a el síndico José Luis Vera y a aspirante a regidora, Victoria Hernández, ambos candidatos a reelegirse. Lo malo es que ambos cambios fueron a la malagueña porque Navarro no se la esperaba.

Por esa razón, Samanta Smith, integrante de la Permanente azul y esposa del alcalde cuevanense no se quedó callada y reclamó la imposición. Se sumó al cuestionamiento el diputado Ricardo Villarreal quien, sin tapujos le reclamó al presidente estatal Eduardo López Mares si en la capital del estado, iba a gobernar Navarro o el partido.

A Navarro le impusieron de última hora y sin decir “agua va” a Rodrigo Nieto, rector de la Universidad Santa Fe y a Cecilia González, hija del extesorero estatal en el sexenio de Juan Manuel Oliva, Gustavo Adolfo González.

Dicen las malas lenguas que la propuesta de cambio de síndico benefició a alguien cercano al diputado federal Juan Carlos Romero Hicks que no puede ver ni en pintura a Navarro,

Vamos a ver si Navarro apechuga con la intromisión o si reclama y la Permanente del CEN le da la razón o va a los tribunales electorales. Hoy sabremos si el dedazo azul resulta tan infalible como presumen.