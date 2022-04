PRI en Campeche

EL PRIMERO. Luego de que el padre de un diputado del PRI en Campeche, hijo de un exgobernador, se quebró muy pronto y anunció su voto a favor de la iniciativa presidencial para la reforma eléctrica en la sesión dominical en San Lázaro.

FULMINANTE. Probablemente no sea el único que sucumba a los famosos “cañonazos” de la cooptación propia de estos casos. Por eso, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que su expulsión de las filas tricolores se dará en cuanto su voto se consume. Como si le importara tanto al susodicho que ya amarró embajada.

DUDA. ¿A cuántos más tendrá que calificar de “traidores”, “Alito” Moreno de aquí al domingo?

NO SE MUEVAN. En el PAN ya les pidieron a sus diputados no guardar las colchonetas ni las almohadas porque el sábado tienen que acuartelarse todos los legisladores. Está prohibido cuartearse y traicionar en el blanquiazul.

SUFREN. Pobres de nuestros diputados federales, tras el diferimiento del martes y la cita para el fin de semana, se les fastidiaron sus vacaciones. Ni hablar. No se puede todo en la vida.

COVID-19; EN EL PUNTO MÁS BAJO

A LA BAJA. Con 756 contagios y solo 4 fallecimientos hasta el 13 de abril y la fase de vacunación de mayores de edad prácticamente concluida, llegamos al asueto de Semana Santa en el punto más bajo desde su arranque.

PERSPECTIVA. Incluso, la tasa de letalidad pinta para estar por abajo del primer mes completo de pandemia en abril de 2020 cuando fueron 28 los fallecimientos y ahora van 4 justo a la mitad del mes.

MÁS DATOS. En cuanto a los contagios, hasta ayer se registraban 756 y se perfila abril para ser el tercero o cuarto con menos casos desde que se registró el primero en marzo de 2020. En abril de ese año hubo 286; en junio de 2021, 985 y un mes antes, mil 394.

TRANSICIÓN. Un panorama bastante favorable para encarar la preparación para la aplicación de la vacuna a menores de edad. No hay sin embargo, el menor indicio de que el gobierno estatal retire la obligatoriedad del uso de cubrebocas.

A FAVOR. Una apuesta muy clara la de esperar a ver cómo funciona en otros estados la eliminación de sus restricciones para el cubrebocas y actuar en consecuencia. En el gobierno de Diego Sinhue ya tienen el aval de la Federación para continuar manejando su sistema de salud.

ALGO ES ALGO. En ese rubro hay buenas nuevas y es un bálsamo para la entidad que no puede darle todavía la vuelta a otros temas como el de la seguridad.

LA DEL ESTRIBO…

Tras su fugaz separación como dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo anunció que regresará a su curul en el Congreso local cuando se resuelva un recurso que interpuso ante el Tribunal Estatal Electoral en el que reclama a su propio partido la inviabilidad del impedimento que hay en los estatutos para ostentar al mismo tiempo un cargo de dirigente y otro de representación popular.

Según Prieto, esa restricción era válida en Morena cuando eran solo oposición pero ahora que son primera fuerza a nivel nacional, ya no tiene sentido.

Esto, pese a que en Guanajuato Morena sigue siendo oposición. En fin, vamos a ver si Prieto aguanta el ritmo semilento de las resoluciones de los tribunales. No vaya a ser que le rechacen el reclamo. Ni modo que renuncie a volver a la curul si estuvo con doble cargo durante 6 meses.

A UN AÑO DE AQUEL DARDO DE SHEFFIELD A ZAMARRIPA

“ Por ningún motivo la presento porque es información a la que tendrá acceso el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato, Carlos Zamarripa y yo no voy a dejar mi información confidencial en manos de la delincuencia a través de Carlos Zamarripa”.

Así lo declaró hace exactamente un año el entonces candidato a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla cuando se le preguntó si presentaría su declaración 3 de 3 como un signo de transparencia y rendición de cuentas.

Un señalamiento particularmente duro del candidato de Morena a la alcaldía leonesa que provocó reacciones adversas no solo en las declaraciones sino en los tribunales.

Esa misma tarde, las autoridades difundieron un comunicado que incluía el logotipo de la Guardia Nacional, la secretaría de Seguridad Pública Federal y la Comisión Nacional de Inteligencia, la Sedena y la Fiscalía General de la República.

La concurrencia de esos logos resultó un hit para la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Y es que Zamarripa había sido blanco de las embestidas del gobierno federal que pusieron contra la pared al Fiscal que en algún momento sí se habría planteado la alternativa de dejar el cargo.

No es fácil defenderse de los señalamientos desde el poder presidencial. Pero ya hacia el arranque de las campañas esa campaña anti-Zamarripa no estaba de moda o había bajado la intensidad.

Y mire lo que son las cosas, ahora es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, quien llegó a hablar de alguna indagatoria en ese momento, quien ahora se encuentra en apuros por información que se ha difundido en torno al presunto uso de su cargo para un caso personal.

Zamarripa de hecho decidió demandar a Ricardo Sheffield por daño moral sin que sepamos si ya se resolvió o en qué nivel de litigio está.

Por lo pronto, el fiscal general de Guanajuato pareció haber librado la parte más ruda del momento más álgido de su gestión.

Y desde la Federación, Alejandro Gertz ya no quiere encontrar queso, sino salir de la ratonera.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ; MÁS ACTIVIDAD ECONÓMICA, MÁS INSEGURIDAD

Luego de varios meses con la incidencia de homicidios dolosos y algunos otros delitos a la baja, marzo y abril se han significado en Guanajuato y en León en lo particular por el repunte de la delincuencia que han obligado a las autoridades a replegarse en el optimismo discursivo.

Ayer, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos atribuyó el repunte de la violencia a la intensificación de la actividad económica y a que prácticamente todas las actividades productivas ya se han reactivado al 100% tras la pandemia.

Ya marzo se significó como el más alto en lo que va de la gestión de Gutiérrez Campos con 61 y abril hasta el corte de anteayer, registraba 26 asesinatos lo que lo perfila como otro mes con alta incidencia.

No suena nada bien eso de vincular el repunte de la economía con el de la violencia en una ciudad como ésta. ¿A dónde vamos a parar si la recuperación se consolida y la violencia no cede?

Gutiérrez Campos dice que su gobierno no esconde debajo de la alfombra los delitos y apuesta por aumentar la cultura de la denuncia.

Evidentemente tiene que haber una reacción de la autoridad porque la reactivación económica llegó para quedarse y León ya había mostrado una mejoría en el combate a algunos delitos que han vuelto a incrementarse como el robo a casa habitación.

Sin entrar en polémica con las críticas de personajes como Carlos Medina Plascencia, la presidenta leonesa defendió el pase verde (entrada gratis los domingos en parques) aunque no habló mucho del plan alternativo de abasto de agua potable que citó desde hace semanas el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

La propuesta ha mostrado opiniones divididas en el Congreso local, incluso entre los integrantes de la fracción panista que en corto advierten que tendrán que escuchar a otros municipios porque no es una regla que se aplicaría solo en León. Esa discusión seguramente causará polémica en el legislativo. Vamos a ver.

El futurismo fue tema inevitable. Gutiérrez Campos contestó lo políticamente correcto a la pregunta de si quiere buscar la gubernatura en 2024. Que está concentrada en León pero nunca dijo si estaría en el cargo hasta el 9 de octubre de ese año.

Claro, siempre le queda la opción de la reelección pero ya sabemos que en su equipo cercano tiene a personajes que le hablan al oído y le dicen que se vale soñar.

Ya sabemos que la alcaldía de León no ha sido el mejor escalón para llegar a la candidatura en León, excepción hecha de Carlos Medina aunque para estos efectos no vale porque no llegó por el resultado en las urnas sino por la famosa concertacesión.

En el arrancadero está aunque también en una de las posiciones más desgastantes para cualquier suspirante. Ninguno de sus antecesores llegó desde ahí a la candidatura.