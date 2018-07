PRI debe analizarse profundamente: Botello

La diputada federal del tricolor culpó los resultados a las envidias, las revanchas políticas, la voracidad por tener migajas, la mala elección de muchos de los candidatos que invaden estructuralmente al partido

Daniel Vilches

León.- Ante los resultados de las elecciones del pasado primero de julio que posicionaron al PRI como la tercera fuerza política de Guanajuato, la diputada federal del tricolor, Bárbara Botello Santibáñez, acusó que esto se debe a las malas decisiones que tomó este instituto político.

Por lo anterior, la ex alcaldesa leonesa, quien en su momento contendió al interior de su partido para alcanzar la candidatura por la senaduría y que incluso pretendió contender por la gubernatura de Guanajuato, consideró que los priístas deben de hacer un análisis profundo de sus estructuras.

“Lamento profundamente que las malas decisiones que se tomaron en Guanajuato las cuales señalamos en su momento, no sirvieran para hacer un PRI competitivo. Es evidente que los peores enemigos de los priístas son los priistas. Las envidias, las revanchas políticas, la voracidad por tener migajas, la mala elección de muchos de los candidatos para cargos estatales, federales, y municipales nos llevaron a este doloroso resultado”.

“Los priístas deberemos hacer un profundo análisis interno, dar un cambio contundente que nos permita ser competitivos y opción en el estado y en el país. Quizá era necesario, quizá muchos se tengan que ir de las filas del PRI, quizá esos que en Guanajuato han hecho su negocio de la derrota del partido sea momento de que se vayan de una vez por todas”.

“Los priístas no necesitamos candidaturas por influencias sin trayectoria política y sin convicción de trabajar por la sociedad. No necesitamos militantes que solo aparecen en épocas de campaña para ver que hueso pueden obtener, no necesitamos grupos que se apoderen del partido y no les importe nada más que su beneficio personal”, destacó en un posicionamiento.

Pese al posicionamiento la priísta se mostró optimista al señalar que así como se perdieron estas elecciones, se ganaran, toda vez que se conviertan en una buena opción para la sociedad.

“Tenemos que reagruparnos, tenemos que hacer un equipo los pirístas de Guanajuato y sacar adelante los proyectos sociales que garanticen el bienestar para los guanajuatenses y por supuesto para los mexicanos. Se perdió de manera dolorosa esta contienda, pero vienen más, otras que seguramente se ganaran, pero sin duda para lograrlo, hay que ser opción y muy buena para la sociedad”, concluyó.

AL