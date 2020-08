Previenen el delito con talleres virtuales para niños y jóvenes

Cuca Dominguez

Salamanca.- El Diputado Federal, Justino Arraiga Rojas, secretario de la comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales e integrante de la comisión de Energía, lamentó el hermetismo en el que siguen actualmente tanto la ASEA como PEMEX y la poca transparencia en la que realizan trabajos como la inspección que se anunció se realizará a la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor’ y de la que hasta este momento no se tiene información.

El legislador federal adelantó que está buscando sostener una reunión con el titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, con quien ya tuvo la oportunidad de sostener una reunión, pero ahora lo buscará para tratar el tema de la inspección en RIAMA para conocer los resultados.

“Porque a final de cuentas los salmantinos no pueden esperar a que vuelva a suceder un hecho como la emisión amarilla ocurrida el pasado 23 de julio y que no haya ninguna consecuencia y que no se conozca de qué se trata; esto es muy importante y de no se puede dejar que pasen semanas o meses y saber qué fue los que ocurrió; pero sobre todo conocer las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir.

No debemos olvidar que de manera constante ocurren estas nubes tóxicas, amarillentas que se dispersan entre 15 y 30 minutos y se diga que no pasa nada, que es un asunto de una planta y listo; y mucho menos PEMEX informe de manera real lo que se emitió al aire y que grado de toxicidad están enviando al medio ambiente”, precisó.

Arriaga Rojas, aseguró que es muy grave lo que está ocurriendo con PEMEX y por ello seguirá insistiendo ante la ASEA, porque a final de cuenta no pueden dejar de actuar y atender este tema.

Reconoció que hasta este momento hay interacción con el actual director de la ASEA, “nos escucha, el año pasado tuvimos una reunión, esperamos tener buenas noticias, saber en qué concluyó la inspección o que avances tienen y sobre todo que se generen políticas de prevención para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones”.

Finalmente dijo que para la población de Salamanca sería bueno conocer que fue lo que ocurrió y que sean las mismas dependencias las que informen y de esta manera se vea que todos estamos al tanto, que a final de cuentas estaremos involucrados en que esta información fluya, “entre mayor información se tenga, se podrá saber qué es lo que está pasando, “saber si las plantas ya no dan, si están muy viejas, si ya cumplieron su tiempo, su etapa de vida útil, es hora que se diga; que se conozca y entonces buscar una respuesta, como el que se destinen más recursos para su modernización o lo que se requiera”, concluyó.

