Celaya.- Los Reyes Magos anticiparon sus compras este sábado en distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, en casi ningún establecimiento comercial se cumple la distancia de seguridad como medida para evitar más contagios de coronavirus Covid-19.

En las calles aledañas al Tianguis de los Lunes y en el Barrio de la Resurrección, zona en donde tradicionalmente se venden juguetes para el festejo del Día de Reyes, hubo centenas de personas que acudieron este sábado a realizar sus compras, previendo que la noche del 5 de enero podría haber más personas que necesiten realizarlas.

Y debido a que el Municipio no permitirá, por la pandemia del coronavirus, la instalación del Tianguis de Reyes Magos el próximo 4 y 5 de enero, en las calles aledañas al Tianguis de los Lunes —tal como se hace cada año—, centenas de personas acudieron desde ahora a los puestos establecidos de la calle Sostenes Rocha, León Guzmán y José María Pino Suárez para realizar sus respectivas compras.

“Los comerciantes que se ponen en la calle, los del Tianguis de Reyes, no tienen permiso para instalarse. No sabemos si a la mera hora se van a poner a la brava y sin permiso, pero nosotros, los que tenemos local, sí vamos a abrir. A nosotros no nos pueden prohibir abrir. Vemos que sí hay gente. En años pasados, la venta empieza el 4 y 5, pero ahorita empezó antes. Ahorita a lo mejor vienen a comprar para prevenirse, pues no vaya a ser que a la mera hora quieran cerrar todo”, dijo Guadalupe Martínez, vendedora de juguetes.

“Será lo que Dios quiera”

Sin embargo, en muchos comercios, las personas estaban aglomeradas afuera de las tiendas. Y aunque la mayoría portaba cubrebocas, estaban sin guardar la sana distancia y sin colocarse gel antibacterial en las manos.

Incluso había comercios en los que se colocaron grandes letreros donde se informaba que sólo podían entrar a la tienda dos personas por familia, pero eso ocasionó que afuera se acumulara la gente.

“Nosotros no podemos hacer más. Le pedimos a la gente que guarden su distancia, pero no hacen caso. Hay quienes no traen cubrebocas, pero no los podemos obligar. Nosotros tenemos que aprovechar las ventas pues es la temporada que esperamos cada año; es cuando nos va mejor. Creemos que nos irá mejor ahora que no van a dejar instalar a los ambulantes, eso va a hacer que la gente venga a los comercios establecidos”, mencionó Patricia Jáuregui, comerciante de la calle Sostenes Rocha.

Además de la zona del Tianguis de los Lunes y el Barrio de la Resurrección, la calle Antonio Plaza y la Plaza del Quinto sol también registraron gran afluencia de personas que acudieron a realizar sus compras de Día de Reyes, pero sin cuidar los protocolos de higiene.

“Venimos hoy previendo que el martes habrá más gente, pero nos encontramos con que hay mucha gente. Pues ya estamos aquí, ni modo que no aprovechemos la vuelta hasta acá… ¿Miedo al coronavirus?, pues ya será lo que Dios quiera, lo de los reyes es una tradición y no se pueden quedar los niños sin que lleguen sus juguetes”, aseguró Leonardo Juárez, comprador.

Mientras en las plazas…

En la Plaza Comercial Parque Celaya también había largas filas de personas que estaban esperando su turno para poder ingresar a la bodega de juguetes de Walmart, pero tampoco guardaban su sana distancia entre uno y otro.

Por su parte, en Galerías Celaya también hubo momentos del día en que se juntaron grupos de personas afuera de los comercios y las áreas donde venden juguetes y videojuegos, pero en esta plaza sí se les pide a las personas que guarden su sana distancia (aunque no todos acatan las recomendaciones) y se les ofrece gel a los clientes.

En los Tianguis de los Sábados —el de la colonia San Juanico y el de Las Insurgentes—, también hubo varios puestos en los que se ofertaron juguetes y los Reyes Magos acudieron a comprar sus regalos. No obstante, en estos sitios hay menos control, pues las personas pueden estar comprando sin traer cubrebocas, no están obligados a colocarse gel en las manos y están aglomerados escogiendo la mercancía pegados unos a otros, así como tomando los mismos objetos sin que se coloquen gel o se laven las manos.

La Secretaría de Salud reportó este sábado que 7 mil 689 personas se han contagiado de coronavirus Covid-19 y 549 han perdido la vida por esta enfermedad. La zona centro, mercados, tianguis, plazas comerciales son las zonas donde se han presentado más contagios.

