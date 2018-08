Previene parche la radiación solar

Lo desarrolló el Centro de Investigaciones en Óptica; interactúa con los rayos ultravioleta para advertir de excesiva exposición y de esa manera evitar males como el cáncer en la piel

Carmen González

León.- Edel Morales Narváez, especialista del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), desarrolló un parche nanoplasmótico para la detección de rayos ultravioleta (UV), cuyos efectos han incrementado la detección de cáncer de piel y del envejecimiento prematuro entre la población.

Este parche ayuda a monitorear los niveles seguros de radiación solar y avis a las personas si han recibido una dosis segura, permitiéndole así tomar medidas oportunas, como retirarse del sol o renovar la crema solar.

Es ideal para gente con osteoporosis o atletas de alto rendimiento, pero también sirve a la población que está expuesta a la radiación solar.

“Se aplica como si fuera un tatuaje temporal. La idea es que cambie de color justo cuando has recibido los niveles de radiación ultravioleta recomendados, de manera que tu piel no se dañe, y al mismo tiempo permitiendo que los niveles de vitamina D que son necesarios para ese día se hayan generado en tu organismo”, dijo.

En etapa piloto

Este parche se desarrolló a lo largo de un año y está hecho de nanocelulosa cargado de partículas de plata. Actualmente se encuentra en su etapa piloto y en proceso de ser patentado, pero ya ha sido distribuido de forma gratuita en México, Francia, España, Brasil y Estados Unidos.

“Las nanopartículas de plata tienen la facultad de interactuar con la luz ultravioleta y fotodegradarse, es decir, podríamos imaginarlas (…) como si fueran montañitas de átomos, y cuando llega la luz ultravioleta se encargan de separar átomos de plata, esto hace que las nanopartículas sean más pequeñitas y de ahí viene el cambio de coloración”, explicó Edel Morales Narváez.

Destacó que en México hace falta que la gente se informe del cuidado de la piel, pues el cáncer en este órgano es uno de los tipos más común en personas de 50 años en adelante, aunque cada vez se diagnostican más casos en personas jóvenes, por malos hábitos de exposición solar. La Organización Mundial de la Salud estimó que desde 2016 hasta el año 2030 este padecimiento crecerá a una tasa anual del 3% si no se modifican esas costumbres.

El investigador recomendó no asolearse entre las 10:00 AM y las 4:00 PM, pero si es necesario estar expuesto al sol exhorta a usar ropa larga y cubrir cabeza, utilizar bloqueador solar e hidratarse constantemente.

También debe hacerse un examen de la piel al menos tres veces al año, para asegurar que no existan alteraciones en los lunares o manchas pigmentarias, para la cual se puede aplicar la regla ABCDE, que consiste en ‘Asimetría’, una forma no circular de lunar o mancha con dos mitades que no se parecen; ‘Bordes irregulares’, que están mal delimitados; ‘Colores’, para detectar la presencia de varios colores; ‘Diámetro’, referido al aumento en el diámetro del lunar o mancha superior a los seis mm, y finalmente ‘Evolución’ de los lunares o manchas.

*EZM