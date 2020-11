María Espino

Guanajuato.- Tras los fines de semana con un registro alto de gente en las calles, en plazas públicas, centros comerciales, bares, restaurantes y en fiestas, el panorama para los guanajuatenses no es nada alentador y el regreso a “Semáforo Rojo” se ve más cerca, es muy probable que así ocurra y “adiós Navidad, adiós celebraciones”.

Juan Carlos González Araiza, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, manifestó lo anterior y lamentó que la ciudadanía no acate las indicaciones y no evite salir de fiesta, dijo entender que la población esta cansada del tema pandemia, pero resaltó que el personal del sector salud también está cansado de hacer el mayor esfuerzo y que la gente no se cuide.

Araiza señaló que si la población persiste en desatender las recomendaciones que el personal de salud les indica y sigue saliendo a la calle sin que sea verdaderamente urgente acabara por repercutir en afectaciones al comercio, la economía y nuevamente cancelación de eventos.

Recordó que los últimos fines de semana han estado abarrotadas ciertas ciudades entre las que destaca la capital guanajuatense a donde se reportó un arribo de unos 60 mil visitantes durante el puente de ‘Día de Muertos’, y señaló que actualmente se está pagando las consecuencias, pues aseguró que han estado llegando pacientes a ser atendidos en los hospitales que han dado positivo al COVID-19 y muchos con la enfermedad muy avanzada, incluso adelantó que, basado en lo que está ocurriendo lamentablemente se prevé que los casos aumenten.

González Araiza apuntó que han dialogado con los gobiernos municipales de los cinco municipios que integran la Jurisdicción sanitaria que encabeza, a quienes les han sugerido, como el caso de la capital que son altamente turísticos, no bajar la guardia usando filtros desinfectantes, además resaltó que han sugerido poner filtros en las entradas a la ciudad y que no se deje entrar a visitantes que no usen cubreboca y regresar a todo el que no atiendan las recomendaciones.

