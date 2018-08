Prevén recesión en Guanajuato si continúa ‘guerra comercial’ por TLCAN

El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, advirtió que de seguir con el incremento de aranceles, el estado podría verse afectado pese a tener más de 24 mil millones de dólares en exportaciones

Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, advirtió que de seguir una ‘guerra comercial’ de aranceles en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), Guanajuato tendría una recesión económica, pese a tener más de 24 mil millones de dólares en exportaciones.

El funcionario estatal consideró que la ‘guerra comercial’ que se está realizando con el incremento de aranceles son medidas absurdas que le pegan a todo el mundo, pero sobre todo al consumidor que termina pagando los incrementos a los productos, lo que termina por desalentar el consumo.

Guillermo Pacheco dijo que se vive un contexto complejo en materia económica con las políticas del presidente Donald Trump que busca un acuerdo bilateral en la negociación del TLC para tener superioridad frente al otro.

“Una guerra comercial al final no beneficiará a nadie y trae una recesión, ojalá que entienda y como hace la Unión Europea se empiece a meditar. Ojalá la actualización del Tratado de Libre Comercio siga esa línea de un tratado trilateral, no de dos, un tratado de tres: Canadá, México y Estados Unidos y no caer en la trampa de hacer uno con Estados Unidos”, comentó.

Señaló que por otro lado se tienen las nuevas políticas a implementar por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en donde en reuniones pasadas se le hizo ver que si no hay inclusión de los jóvenes en la economía no se tendrá un efecto económico y se caerá en el subsidio directo.

Pidió a los empresarios no dejarse seducir con esos principios que si no se reflexionan profundamente pueden complicar el funcionamiento de los diferentes niveles de gobierno, y “lo digo clarísimo y lo sostengo”, esto al señalar que la descentralización no es sacar a las dependencias de una ciudad, sino darle más atribuciones a los estados y municipios y no como lo plantea AMLO.

Pese al contexto económico, dijo que Guanajuato tiene las bases para seguir creciendo económicamente pero si no se combaten los riesgos puede ser rebasado y caer en cuellos de botella complicados.

