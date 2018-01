Prevén que aumente 2 pesos kilo de tortilla

Industriales reclaman que incrementó el costo de los insumos durante todo el año pasado

Gerardo Barroso

Irapuato.- El incremento al precio del kilogramo de tortilla es inminente.

En Irapuato podría subir hasta $2 el kilogramo de tortilla, luego que los insumos para elaborarlo encarecieron durante todo el año pasado, tales como el gas y la gasolina, así como los servicios de agua y luz.

Publicidad

Por ello, industriales de la masa y la tortilla ven viable que pase de $14 a $16 el precio del kilo durante febrero, tal y como ya ha sucedido en otras entidades del país, incluida la Ciudad de México, en donde se ha anunciado hasta un incremento de $3.

Luis Manuel Bañuelos, productor e integrante de los Productores de la Masa y la Tortilla; explicó que es necesario hacer el ajuste pues es insostenible el precio de este producto y niega que se trate de una práctica monopólica, como lo ha tratado de explicar la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Los insumos han subido el doble o quizá hasta el triple, en efecto el maíz no ha subido mucho pero sí la luz y el gas han subido hasta un 40%. Si vemos la proporcionalidad estamos hablando de un incremento doble. La tortilla no se mantiene solamente del maíz, yo tengo que pagarle a mi personal y comprar las refacciones para que las máquinas no se descompongan”, comentó.

Desde 2007, Luis Manuel Bañuelos, afirmó que han incrementado los negocios de venta de tortillas. Tan sólo en la zona urbana ellos contabilizan hasta 400 empresas de este giro.

“El negocio está en quiebra, pero funciona a base del esfuerzo diario. Si hablamos con honestidad te podemos decir que por eso andamos vendiendo el producto en las calles porque tenemos que vender un producto de calidad y estamos dentro de una competitividad, pero no abaratando la calidad de nuestro producto”, agregó.

Los productores de la tortilla vislumbran un incremento en el precio del maíz en el siguiente mes y ello, los obligará a vender más caro el kilogramo de la tortilla.