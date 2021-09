Luz Elena Escobar

Guanajuato.- Los guanajuatenses deben estar pendientes de las fuentes oficiales para recibir información, pues no se descarta que pueda ocurrir otro movimiento sísmico en municipios del Estado, así lo informó Libia Denisse García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno.

Este fin de semana se registraron dos sismos por la mañana; uno el sábado en San Felipe con una magnitud de 4.5 grados y en Cuerámaro de 4.4 grados. El domingo nuevamente en San Felipe tembló con una magnitud de 4.3 grados, de acuerdo con el Sistema de Sismología Nacional (SSN).

Al respecto Libia Denisse, mencionó que, estos fenómenos naturales se determinan por diversos factores investigados por personal de Sistema Sismológico Nacional, como lo son las placas tectónicas y las fallas geológicas que pasan por el estado.

“Hay geólogos que están en el lugar revisando el tema y esto nos ayudará a prever posibles sismos que se pueden presentar. La realidad es que la zona donde nos encontramos no son movimientos muy fuertes, aunque hay zonas donde se han sentido más intensos, pero no son movimientos que ponga en riesgo la población”.

García Muñoz Ledo dijo que, desde este fin de semana se está en constante comunicación y trabajo con las direcciones de Protección Civil de los diferentes municipios donde se han generado estos movimientos sísmicos.

A su vez afirmó que, el SSN corrigió que el epicentro del sismo se dio en San Luis Potosí y no en San Felipe como se había anunciado en un principio. Por tal razón, dijo que personal de Protección Civil está realizando recorridos preventivos de seguridad a efecto de detectar edificios o domicilios con alguna afectación. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hay nada que pueda poner en riesgo a la población.

La secretaria de Gobierno invitó a la población a evitar caer en información falsa y estar atentos a las medidas que indiquen las autoridades de Protección Civil de cada municipio.

“Ayer circulaban mensajes con relación a desbordamientos de algunas presas, particularmente en San Felipe, lo cual fue desmentido por la autoridad municipal. También que hubo despliegues de población que se había retirado de sus domicilios, cuando nunca sucedió”.

Con relación a la información que circula a través de redes sociales sobre el desarrollo de un volcán siendo la causa de los temblores telúricos, mencionó que, el SSN no ha confirmado la información, pero tampoco se descarta, pues es posible que estos movimientos sísmicos pudiera tener relación con actividad volcánica, pero esto al no estar confirmado no se puede asegurar.

