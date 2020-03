Prevén la llegada de más elementos federales a la ciudad

Cuca Domínguez

Salamanca.- En el municipio de Salamanca se mantiene un despliegue de elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales que trabajan para disminuir la incidencia delictiva que se presenta en colonias y comunidades, aseguró el Director de Seguridad, José Eufemio Sánchez, quien precisó que además se mantiene la gestión para que vengan a la policía municipal por lo menos 200 elementos de la Policía Federal que por alguna razón no pasaron a La Guardia Nacional.

Por lo que respecta a la llegada de los Policías Federales, que se pretenden vengan a ingresar a la Dirección de Seguridad, dijo que aún no se tiene fecha precisa de su ingreso, puesto que éstos están realizando trámites administrativos para dejar la Policía Federal; lo cierto es que se ha tenido contacto con ellos y sí quieren venir a integrarse a la policía municipal.

Para brindar seguridad a la población, dijo hay coordinación con FSPE, La Guardia Nacional y Fuerzas Federales con los policías municipales, incluso en este momento se trabaja en la estrategia para resguardar a la población durante el periodo vacacional de ‘Semana Santa’ y se incluirán en el programa San Cristóbal, en el que participan junto con las diversas fuerzas de seguridad.

La prioridad es mantener la seguridad en las zonas turísticas que tiene la población, sobre todo durante las peregrinaciones a pie, que se realizan para visitar al Cristo Negro, que se expone en el Santuario Diocesano del Señor del Hospital; incluso se dispondrá de todos los elementos para desplegar el operativo de vigilancia”, destacó.

José Eufemio, además hizo un llamado a la población a pasar sus vacacione sanamente, que se moderen en el consumo de bebidas alcohólicas para de esta forma no ser parte de los accidentes que se registran por esta circunstancia. Además que no ostenten joyas o artículos de valor, o incluso grandes cantidades de dinero, para no ser víctimas de la inseguridad.

Si acuden a las presas que tiene el municipio, dijo hay que tener mucho cuidado porque pueden sufrir algún accidente, aunque habrá elementos de seguridad y de protección civil, lo importante es que la población se cuide, precisó.

Además llamó a la población que saldrá de vacaciones para que dejen segura su vivienda, que avisen a sus vecinos o familiares de confianza y tomen todas sus medidas, mientras que el municipio mantendrá los elementos a pie, en bicicleta, en motocicletas y patrullas recorriendo las colonias y comunidades para atender cualquier eventualidad.